他連線YouTube創辦人陳士駿嗨聊 鼓起勇氣問「我有機會嗎？」結局噴笑

元宇宙議題超夯，YouTube創辦人陳士駿與在華爾街闖出名號的傅冠龍回台創辦AI基金投資公司，以AI演算法替有投資理財需求的顧客提供財務管理服務。最近有一位網友在Dcard發文分享與傳說中的兩位神人近距離接觸過程，他表示可以跟YouTube創辦人見面實屬機會難得，因此他事前準備好幾個問題想當面求問，讓網友看了直呼羨慕。

聊天過程中，他發現其實陳士駿與傅冠龍和常人一般，傅冠龍在華爾街闖出一片天是受父親影響，父親從小灌輸理財、經濟概念，進而產生興趣，從讀書一路到就業都和經濟有關，而陳士駿身為YouTube創辦人，也會用YouTube分享日常影片，「上傳一些生活短片，還有貓咪影片，不過裡面的東西就是隨便拍隨便傳，主要作測試用，但發現自己拍影片也挺有趣的，雖然經營時間不長就是了」。

至於兩人搬回台灣的契機？陳士駿提到其實最大原因是健康狀況出問題，因為工作勞累讓他重新規劃工作狀態，他也讚許台灣擁有豐富人才，在IT管理方面的資源也相當豐沛，自2018年開始跟政府合作提供給海外人才的就業金卡，至今累積3千多張，不過他也提到「人生不是只有工作，在生活、家人和工作之間也要相對平衡」。

傅冠龍也吐露異鄉遊子心聲，「在國外久了還是會想回來」，他認為目前的工作性質不受地點限制，台灣設備也愈加進步，以AI投入相關產業的進度會快很多，因此決定與家人一起搬回台灣。

原PO最後鼓起勇氣提問，「請問目前有機會成為貴司的一員嗎？」傅冠龍笑回，「拓展計劃持續進行中，但可能要等到下半年才有機會，到時候再跟你說」，原PO進入幸福企業夢碎，笑虧自己今年又沒辦法把存款翻倍了。

原PO靦腆地附上與陳士駿、傅冠龍的合照。 圖擷自 Dcard

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