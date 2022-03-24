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Seagate推SkyHawk AI 20TB企業級硬碟 滿足智慧城市資料存放需求

聯合新聞網 / 楊又肇

針對智慧城市應用，Seagate分享目前在資料儲存暨管理解決方案應用案例，同時也宣布將在4月於台灣市場推出對應智慧城市儲存需求打造的企業級硬碟SkyHawk AI 20TB，並且宣布在台啟用消費者硬碟回收計畫，藉此作為打造永續城市的策略一環。

Seagate商業與行銷資深副總裁Jeff Fochtman表示，智慧城市應用將伴隨大量資料儲存需求，其中包含源自上千台監控攝影機，以及數百萬台物聯網裝置所產生資料量，而這些資料更將成為人工智慧、機器學習，或是數據分析等應用基礎，並且作為智慧城市穩定運作關係所在。

而如何有效存放這些資料，並且傳送、分析這些資料內容，將成為嚴苛挑戰。尤其在自駕車、自動化工廠每年各產生高達1 Petabyte，智慧城市在一般情況下產生的資料量幾乎在2 Petabyte以上，因此如何妥善存放這些資料，將成為日後重要課題。

先前提出的LYVE系列儲存解決方案，分別透過可攜交換儲存設計，以及雲端儲存平台，分別對應不同儲存使用需求，以及作為分散運算、雲端協同運算使用模式。

SkyHawk AI 20TB企業級硬碟

此次宣布推出的SkyHawk AI 20TB企業級硬碟，Jeff Fochtman說明是針對具備人工智慧分析功能的網路攝影機打造，並且適合用於邊緣安全防護佈署需求，另外最多支援64組HD畫質串流視訊，以及32組人工智慧運算串流，並且能透過智慧調整對應更準確、聰明的預設與分析效果。

同時，此款硬碟透過ImagePerfect AI韌體建構，不僅能維持零掉幀、可迅速處理大量影像資料，更能有效簡化公共安全管理機構作業流程，藉此提高整體管理效率。

SkyHawk AI 20TB更配備SkyHawk健康管理功能，可透過分析使用環境和狀況，在必要時提供預防措施，主動保護使用者的視訊成像與分析 (VIA)儲存裝置，並且提供每年可達550TB的工作負載表現，將是標準VIA硬碟的3倍以上，平均失效時間 (MTBF)更高達200萬小時，讓資料存放可靠性大幅提升，同時不影響運作效能。

在台啟用消費者硬碟回收計畫

除了推出新款SkyHawk AI 20TB支撐智慧城市儲存運作，Seagate更說明持續簡化電子廢棄物生成，將在台灣啟用消費者硬碟回收計畫，透過取代廢棄與淘汰，有助於減少電子廢棄物對環境的影響，藉此作為打造永續城市的策略一環。

其中，將透過旗下自動硬碟再生技術 (Autonomous Drive Regeneration，ADR)推動循環經濟，透過重新配置硬碟，讓硬碟繞過出錯的元件，並且回復到可使用且可靠的狀態，藉此降低因汰換或報廢而產生的電子廢棄物。

回收硬碟的資料，將以最高標準的合作加密刪除技術清除，即使是最先進的實驗室都難以復原資料，讓使用者可安心回收硬碟。同時，這些回收硬碟上的元件將被重新應用在新硬碟上，讓廢棄電子元件能被更要重複利用，藉此達成Seagate打造永續資料領域目的。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

AI 廢棄物

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