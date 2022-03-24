NVIDIA執行長黃仁勳：Omniverse平台發展帶動利益遠大於弊

在GTC 2022主題演講公布諸多消息，並且宣布推出代號「Hopper」的H100 GPU，以及全新Superchip設計方案後，NVIDIA執行長黃仁勳在後續訪談中，更進一步說明對於旗下Omniverse平台的未來願景想法。

Omniverse平台將成為產業成長動能

Omniverse平台從最初作為建造虛擬實境使用模式，到目前成為可建造「第二個地球」規模擬真數位雙生環境，藉此對應複雜自駕車、機器人運作模擬訓練，或是對應深度環境研究等應用，其中更整合眾多NVIDIA技術資源，並且透過深度學習等流程催生更多應用可能性，使得Omniverse平台發展成為NVIDIA當前相當重要產品。

而對於虛擬影像越來越擬真，甚至在去年的GTC 2021期間安插數位化黃仁勳演出片段騙過眾人目光，似乎也可能衍生全新問題與影響。

黃仁勳認為，確實隨著擬真技術提升，在虛實難辯情況下確實可能造成更多影響，但從另一面來看，卻也帶動許多發展可能性，因此認為就像許多科技發展過程中，往往會伴隨著一體兩面的利弊問題。

不過，若從Omniverse平台所能帶動可能性，例如加速自駕車、機器人訓練應用，或是透過擬真環境協助完成更多複雜研究，甚至推動全新人機互動體驗，藉此作為整體產業更大成長動能的角度來看，此項技術發展的利顯然會多於弊，因此便有更大說服力持續投入此項技術發展，而不會僅侷限擔心其弊端可能產生影響。

藉由Superchip設計方案創造多元運算模式

針對此次揭曉代號「Hopper」的H100 GPU，同時對外公布的Superchip設計方案，黃仁勳表示希望能藉此推動更龐大的處理器運算效能，例如藉由「Hopper」GPU搭配「Grace」CPU，或是以兩組「Grace」CPU組成對應不同運算需求的算力規模，甚至也計畫整合第三方業者製造的處理器設計，藉此對應更多元運算模式。

在進一步說明中，黃仁勳強調Superchip同樣會遵循由Intel、微軟、台積電等業者推動的UCIe設計規範，並且認為此設計規範將能推動Chiplet (微晶片)技術應用生態。不過，即便UCIe設計規範將以PCI Express (PCIe)，以及CXL (Compute Express Link)連接協議加快晶片之間溝通，黃仁勳仍強調透過NVLink技術串接設計發揮完整晶片效能，藉此推動更高算力表現。

同時，黃仁勳也說明NVIDIA的角色依然維持開放心態與第三方業者合作，其中包含整合Intel、AMD等x86架構CPU設計，或是諸多以Arm、PowePC架構設計的CPU應用，加上旗下GPU加速優勢推動人工智慧、模擬分析、深度學習等應用，並且透過技術堆疊應用特性，讓更多開發者能以相同設計能力創造更龐大算力應用服務，進而推動更多創新可能性。

未來人工智慧將可提供可信度更高、運算反應更快的判斷結果

另外，黃仁勳更說明目前的人工智慧技術，將從現在預先完成深度學習訓練的作法，逐漸移轉到可在不事先學習訓練情況下，即可預判分析的運算模式發展。例如此次提出可用於模擬全球氣候，作為預測颶風等極端氣候現象的FourCastNet物理機器學習模型，便是能直接依照現有數據條件進行模擬分析，並且得出可信度更高的判斷結果，同時也讓判斷反應時間更短。

至於在近期市場仍面臨晶片供應短缺問題，黃仁勳認為這是目前業界都會面臨問題，但認為接下來將會逐漸獲得改善，而NVIDIA依然會維持與諸多代工業者合作，並不會僅將產能侷限在單一業者身上，例如目前除了與台積電維持深度合作，同時也與三星合作晶片代工，甚至未來也不排除加入更多代工資源。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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