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Qualcomm賦予監控攝影機更多人工智慧、邊緣運算 讓Snapdragon處理器有更好定位表現

聯合新聞網 / 楊又肇

在國際安全會議暨博覽會 (ISC West)中，Qualcomm宣布新款QCS7230處理器，藉此擴展旗下視覺智慧平台 (Vision Intelligence Platform)產品，讓更多監控攝影設備能被賦予更多人工智慧運算效能。此外，Qualcomm也宣布與Trimble合作，將使Snapdragon 8 Gen 1與Snapdragon 888處理器能有更精準的衛星定位效果，讓地圖導航等應用能有更正確表現。

藉由新款QCS7230處理器設計，Qualcomm將使監控攝影設備能有更高人工智慧與邊緣運算能力，藉此實現物聯網即服務 (ToTaaS)，例如透過即時運算識別民眾在疫情期間，是否在公開場所維持社交距離，或是正確配戴口罩，另外也能應用在車輛監控系統作為影像識別等。

目前QCS7230處理器應用範圍涵蓋視訊協作、門禁管制、企業和居家安全、360度環景相機、行車記錄器、穿戴式相機等，並且能推動更廣泛以電腦視覺驅動的智慧物聯網創新設計。

而與Trimble合作部分，Qualcomm則是進一步讓Snapdragon 8 Gen 1與Snapdragon 888處理器透過Trimble校正，使其衛星定位精度提高5倍，誤差僅在3英尺左右，讓使用者能更精準藉由手機使用地圖導航等定位相關應用服務，此外也能讓透過衛星定位運作的共享服務，例如Uber。

Qualcomm與Trimble的合作，預計從今年第二季應用在現有Snapdragon 8 Gen 1處理器，以及包含Snapdragon 888處理器設計產品，但目前還無法確認是否會進一步套用在更早之前推出的處理器規格。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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