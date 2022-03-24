PS5缺貨買不到...傳Sony最快在2023年底或2024年推出PS5 Pro
先前其實就有不少傳聞指稱Sony將推出效能顯著提升的PlayStation 5 Pro，而近期更有說法認為最快更新時間會在2023年底或2024年內。
而在相關消息說法中，PlayStation 5 Pro將提供2.5倍以上的即時光影追跡效能，同時將以更高效能支撐推動虛擬實境應用體驗。
除此之外，新機預期採用台積電6nm製程的Zen 3+架構，或是以5nm製程打造的Zen 4架構為基礎設計客製化CPU，GPU則將換成RDNA 3顯示架構設計，同時將採用類似AMD FSR 2.0，並且由Sony自行開發的超高解析度影像強化技術。
不過，目前並沒有太多證據顯示Sony準備推出新版PlayStation 5 Pro，尤其在目前PlayStation 5仍處於缺貨狀態，Sony顯然不會太快在市場推出新機。至於是否會比照PlsyStation 4推出輕薄Slim版本，暫時還沒有具體消息傳出。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 超新手跟風玩《艾爾登法環》注意啥？百名鐵粉告誡：死幾百次別崩潰 聽話別做這件事
▪ 開箱Samsung Galaxy S22 拍照不輸iPhone 13 Pro、唯獨這項美中不足
▪ 圖文教你做／iOS15.4實測iPhone口罩解鎖1秒通關 還有小黃卡、輕鬆掃描提醒事項
▪ 用戶哭哭！NETFLIX宣布非同住者共用帳號將收費 這3處先實施
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言