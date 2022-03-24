PS5缺貨買不到...傳Sony最快在2023年底或2024年推出PS5 Pro

先前其實就有不少傳聞指稱Sony將推出效能顯著提升的PlayStation 5 Pro，而近期更有說法認為最快更新時間會在2023年底或2024年內。

而在相關消息說法中，PlayStation 5 Pro將提供2.5倍以上的即時光影追跡效能，同時將以更高效能支撐推動虛擬實境應用體驗。

除此之外，新機預期採用台積電6nm製程的Zen 3+架構，或是以5nm製程打造的Zen 4架構為基礎設計客製化CPU，GPU則將換成RDNA 3顯示架構設計，同時將採用類似AMD FSR 2.0，並且由Sony自行開發的超高解析度影像強化技術。

不過，目前並沒有太多證據顯示Sony準備推出新版PlayStation 5 Pro，尤其在目前PlayStation 5仍處於缺貨狀態，Sony顯然不會太快在市場推出新機。至於是否會比照PlsyStation 4推出輕薄Slim版本，暫時還沒有具體消息傳出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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