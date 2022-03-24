為了遊戲應用作準備？Google開始在新版Chrome OS加入可變更新率功能測試

日前確認將使部分Chromebook可使用Steam遊戲服務平台之後，Google開始在Chrome OS 101版號內容加入可變更新率 (VRR)功能支援，意味將使日後新款Chromebook可加入更多遊戲應用設計。

此項功能預設為關閉，使用者必須透過在Chrome瀏覽器網址列輸入「chrome://flags#enable-variable-refresh-rate」，並且在相關設定項目選擇開啟，才能正式啟用可變更新率功能。

不過，即便軟體方面支援，在硬體規格依然需要顯示卡與顯示面板支援，因此正如Google說明未來僅部分Chromebook機種將加入支援使用Steam服務，其中便是因為硬體規格也必須配合。

而加入可變更新率功能，同時也代表未來Chromebook將可進一步強化影音內容體驗，藉此對應更穩定的畫面顯示輸出。

目前Google尚未公布對應可變更新率功能的Chromebook問世時間，但預期不會太晚，畢竟目前已經有符合Intel EVO設計規範的Chromebook問世，同時也有不少業者準備在Chromebook產品加入獨立顯示卡，藉此強化運算效能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦