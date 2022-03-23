NVIDIA以技術堆疊形式擴大人工智慧應用，卻讓開發難度門檻持續降低

此次在GTC 2022中，NVIDIA再次強調以Omniverse平台建構數位雙生 (digital twins)的虛擬化環境，藉此推動更多技術發展，同時也配合推出「Hopper」H100 GPU推動更高人工智慧算力，此次更宣布更新超過60款SDK工具，並且透過NVIDIA技術堆疊特性，讓使用者能透過持續使用、擴充就能獲得更好運算體驗。

Jetson AGX Orin開發者套件

去年宣布推出Jetson AGX Orin人工智慧超級電腦之後，NVIDIA此次宣布推出Jetson AGX Orin開發者套件，並且以1999美元價格銷售，讓使用者能藉由Ampere顯示架構GPU、Arm Cortex-A78 CPU，以及新一代深度學習與視覺加速技術、高速傳輸介面，以及更高記憶體頻寬，配合高達275TOPS運算效能建構機器人，或是各類自動化應用設計，同時也能使用既有開發工具資源，串連各類服務，進而降低開發時間等成本。

Isaac Nova

如同Jetson開發版以精簡形式賦予小型設備自動化能力，NVIDIA此次宣布推出的Isaac Nova參考設計，幾乎可以視為精簡版的Hyperion平台，分別對應2組攝影機、2組光達、8台超音波設備，同時可以連接4組魚眼攝影機，同樣具備遠端遙控功能，運算核心依然採用Jetson AGX Orin。

透過參考設計形式，Isaac Nova將可讓業者直接用於產品設計，並且能依照需求進行客製化調整，同時也能透過NVIDIA既有工具資源進行訓練，藉此打造更具智慧的自動化設備。

更多人工智慧應用工具

在此次GTC 2022期間，NVIDIA宣布更新諸多人工智慧應用工具，其中包含更新NVIDIA AI Enterprise 2.0，另外也推動NVIDIA AI加速計畫，使更多軟體服務能在NVIDIA硬體環境執行更具效能與可靠性認證。

此外，NVIDIA也針對超大規模模型推論方案Triton、語音AI SDK Riva、大型語言模型訓練框架NeMo Megatron、端對端推薦系統加速AI框架Merlin，以及影音品質強化SDK Maxine等工具資源進行更新，例如在Triton大幅提升人工智慧執行效率，而新版Riva則可同步識別7種語音內容，並且可透過真人般的男女聲呈現，藉由NeMo Megatron則可讓對話式人工智慧應用、推薦系統等應用對應數兆規模參數。

而此次提出的Modulus，則是針對數位雙生虛擬環境打造，讓虛擬世界中的互動可遵循真實環境物理特性，至於針對接下來即將投入發展的6G網路應用，NVIDIA也預先提出Sionna框架，藉由目前5G網路可透過軟體定義特性為基礎，讓未來6G網路佈署應用，能夠藉由人工智慧更聰明自動化佈署最佳連接模式，針對醫療影像應用提出的Naomi，則是針對2D、3D影像提供人工智慧驅動的自動化標記功能，並且能對應後續自動化學習訓練。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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