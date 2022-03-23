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NVIDIA藉由Clara Holoscan MGX協助醫療產業佈局人工智慧

聯合新聞網 / 楊又肇

去年宣布將超級電腦帶進嵌入式裝置，利用Jetson AGX Orin人工智慧超級電腦打造可用於醫療產業的全新運算平台Clara Holoscan之後，NVIDIA在此次GTC 2022更宣布符合監管標準設計的Clara Holoscan MGX平台，提供醫療設備產業開發，並且在邊緣部署即時人工智慧應用程式。

依照說明，Clara Holoscan MGX將擴大Clara Holoscan平台應用規模，並且透過提供一站式的醫療級參考架構與長期軟體支援服務，藉此加速醫療設備業者進行各項創新。

Clara Holoscan MGX可處理高傳輸量資料流，進而即時從大量數據洞察有用資訊，另外也將更高水準的感測技術與邊緣運算結合，藉此提升機器人手術，或是強化研究生物學的方式。

在Clara Holoscan MGX設計中，NVIDIA分別採用Jetson AGX Orin人工智慧超級電腦，搭配RTX A6000 GPU，以及ConnectX-7 SmartNIC網路卡，構成可持續擴充升級的人工智慧運算平台，並且對應每秒254次至619兆次人工智慧運算表現。

而NVIDIA更在Clara Holoscan MGX平台提供長效NVIDIA元件的硬體參考設計，以及長達十年的長期軟體支援服務，其中包括軟體端的IEC62304文件，以及嵌入式運算裝置合作夥伴提供的IEC60601認證報告。

同時，包含凌華科技 (ADLINK)、研華科技 (Advantech)、Dedicated Computing、Kontron、麗臺科技 (Leadtek)、MBX Systems、醫揚科技 (Onyx Healthcare)、瑞傳科技 (Portwell)、Prodrive Technologies、RYOYO Electro，以及聰泰科技 (YUAN High-Tech)將是首批使用Clara Holoscan MGX參考設計打造產品的嵌入式運算裝置製造商。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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