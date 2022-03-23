NVIDIA揭曉下一代模組化DRIVE Hyperion 9車載平台，推動自駕車普及化
去年在歐洲GTC 2021活動宣布推出可升級全自動駕駛功能的DRIVE Hyperion 8車載平台，NVIDIA此次在GTC 2022宣布後續將推出名為DRIVE Hyperion 9的車載平台設計方案，預計會在2026年進入量產階段。
DRIVE Hyperion 9車載平台同樣維持開放及模組化設計，將可讓車廠依照設計需求進行高度客製化，並且進行後續升級，其中將配置兩組DRIVE Atlan，對應Level 4等級自駕能力，並且搭配DRIVE Concierge AI數位座艙設計，讓使用者能有更好自駕車乘坐體驗。
在感測元件設計方面，DRIVE Hyperion 9車載平台可對應14組攝影機、9組雷達設備，以及3組光達，另外也能配合20組超音波識別趨近物品狀態，藉此提供更安全的駕駛駕駛體驗。
依照說明，DRIVE Hyperion 9車載平台與先前公布的DRIVE Hyperion 8相同，車輛設計業者能直接以此車載平台打造車輛，或是依照需求增添必要功能，或是將非必要部分精簡。
同時，NVIDIA也宣布包含比亞迪 (BYD)、電動車新創業者LUCID也加入採用DRIVE車載系統，藉此應用在旗下電動車產品，同時更強調本身以平台技術提供者自居，與其他業者進軍電動車或自駕車輛市場的作法明顯不同。
至於先前提出的DRIVE Orin車載平台，目前則已經進入投產階段，並且在成功獲得全球各地汽車製造商訂單後，其車用產品訂單排程在未來6年內的總金額已經超過110億美元規模。
而針對目前自駕車運作規劃，NVIDIA也宣布推出名為DRIVE Map的工具，藉此讓車輛設計業者能以數位軟體形式，透過數位雙生虛擬化環境中訓練自駕車、自動化機器人，使其可在真實道路環境正確運作。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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