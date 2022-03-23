光陽佈局智慧城市應用，將旗下Ionex 3.0換電站系統與城市路燈結合
光陽日前說明將使旗下Ionex 3.0換電站系統與城市路燈結合，當面臨突發斷電情況時，即可透過換電站電池進行緊急供電，讓路燈可維持點亮。而在此次2022智慧城市展期間，光陽也實際展示此款解決方案，藉此作為智慧城市應用設計其中一環。
依照光陽說明目前在全台地區已經逐漸擴大Ionex 3.0換電站規模，而此次提出與城市路燈結合的設計，則是希望以Ionex換電站存放電池逆向供電方式，在突發斷電情況下能作為緊急供電來源，讓城市路燈即使在斷電情況下依然可以維持點亮，藉此確保道路照明需求。
而如同Gogoro與遠傳的合作，將Gogoro Network的智慧電池與交通號誌結合，在突發斷電情況下仍可維持交通號誌正常運作，光陽的逆向供電應用模式則是先鎖定在各個路口的路燈，但其實之後也會作為交通號誌緊急供電使用來源。
另外，光陽也額外在路燈頂端加上太陽能板，除了在一般情況下透過台電提供電力補充電池電量，在面臨突發斷電時候亦可繼續透過太陽能板轉換成電力，並且存放在電池內提供使用，藉此達成運用綠能的目標。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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