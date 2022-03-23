宏佳騰揭曉與微星合作的CROXERA M智慧後照鏡 電車、油車都能使用

今年初預告與微星合作打造的智慧後照鏡產品後，宏佳騰在此次2022智慧城市展宣布正式推出此款名為CROXERA M的智慧後照鏡，同時也確定將於4月透過集資平台嘖嘖開放預購。

▲電車、油車都能使用的CROXERA M智慧後照鏡

依照CROXERA安全車聯網聯盟執行長林東閔說明，CROXERA M智慧後照鏡實現過去CROXERA安全車聯網聯盟主張分離運算，並且以最直覺、簡單方式提醒使用者，去除過度複雜的資訊內容，讓使用者能透過簡單色條、標誌顯示即可知曉前方路況，藉此更早做到提早煞車、變換車道等防衛駕駛操作。

同時，林東閔更說明未來將以「蝴蝶效應」為發想，將配合以人工智慧進行大數據分析，藉此預判車輛行進方向是否可能出現堵車，或是可能容易發生車禍等情況，進而透過CROXERA M智慧後照鏡，或是CROXERA智慧儀表預先提醒車主注意。

在此次說明中，林東閔表示CROXERA M是由宏佳騰複合設計相關系統運作，並且由微星設計電路，後照鏡本身則是由協助生產製造保時捷、Toyota車款零件的台灣供應商健生實業生產，採用風切流線造型與咬花壓紋，搭配電鍍中空金屬管、防水線材與強化複合結構設計，標榜在戶外環境也相當耐用。

由於本身是透過CROXERA Edge app與手機連動，包含行車速度等資訊都是透過手機內建GPS定位，以及連網資源取得，並且透過實體線路與車上供電線路並聯運作，因此不僅能用於電車，更可應用在傳統油車，更可提供定位尋車、超速照相提醒等功能。

▲透過CROXERA Edge app與手機連動，與手機端GPS等數據連動，藉此取得車輛行進速度、行進路線等

為了配合更快、更省電的連接運作模式，CROXERA M智慧後照鏡採用新版藍牙5.2規格連接，藉此對應更穩定資料傳輸效果，同時也能對應更快同步速度，分別可做到超速警告，前方路況提醒等。

林東閔表示，CROXERA M智慧後照鏡最大特色，在於透過數據整合，讓車主能預先得之前方路況，並且以最直覺、簡單方式知曉，進而做到預先的防禦駕駛操作。由於不像四輪車輛可以透過系統輔助做到預先煞車、減速等操作，二輪車輛在安全考量上，許多防禦駕駛還是會由車主手動操作，因此，CROXERA M智慧後照鏡的功用便是協助車主能儘快得知前方路況，並且即時做出正確判斷。

▲透過簡單光條、標示內容提醒前方路況

▲三陽近期發表的KRNBT車款將是第一款搭載CROXERA M智慧後照鏡的傳統油車

▲透過線材與車輛既有供電線路並聯運作

此外，CROXERA安全車聯網聯盟也宣布加入Google Cloud作為雲端技術合作夥伴，同時也說明目前CROXERA系統背後採用諸多Google Cloud服務API，同時也順利解決新版Android、iOS作業系統隱私安全問題，讓CROXERA系統能順利在背後運作狀況下持續取得車主行進資訊，但也強調任何資訊只要進入雲端，就會以去個人資料形式運算，因此不會紀錄車主個人隱私資訊。

而在接下來的發展中，林東閔表示將會持續精進CROXERA智慧儀表設計，例如將在今年第三季更新CROXERA 6的智慧儀表動畫表現效果，同時CROXERA官網內容也會從即日起改版，同時未來也會開放CROXERA M智慧後照鏡設計，讓更多第三方業者加入，針對不同車款打造合適風格的後照鏡配件。

▲接下來也會持續針對CROXERA智慧儀表功能更新

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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