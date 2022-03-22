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女主角是「數位人類」...近看以為是真人 Unity展現強大遊戲開發技術

聯合新聞網 / INSIDE
擷取自Unity官網影片
擷取自Unity官網影片

就連最後幾秒鐘的臉部放大特寫，幾乎就像是真人。

知名遊戲軟體開發業者 Unity 近日發布一段短片，揭示其強大的遊戲引擎開發技術。片中主角看起來如同人類一樣逼真，但其實是創造出來的「數位人類」！

根據 The Verge 報導，這段影片名為「Enemies」，只有短短 2 分鐘，但看起來彷彿是由真人拍攝的遊戲或電影預告。影片中女主角無論是神態、舉止或講話語調，就像是真實人類一般；就連最後幾秒鐘的臉部放大特寫，從近距離皮膚的紋理、眼睛自然眨眼的姿態來看，幾乎就像是真人參與拍攝。

Unity 接受外媒採訪時指出，Unity 希望透過旗下技術工具，讓遊戲開發者創造故事時可以更簡單、輕鬆。而這部「Enemies」短片，就是對外展示 Unity 強大的遊戲引擎開發技術。

近幾年來，Unity 不斷發布相關技術影片，以便與 Epic Games、Unreal Engine 等同行競爭。此外，也積極收購相關團隊強化旗下產品，例如：去年 11 月 Unity 就以 16.25 億美元收購曾參與《魔戒》視覺特效製作的業者 Weta Digital。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

魔戒 軟體 電影

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