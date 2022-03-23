遠傳電信也成為PBGN合作夥伴，Gogoro Network建置智慧交通號誌不斷電系統
去年與晟明科技合作，將GoStation電池應用在智慧停車柱，藉此進軍智慧城市應用之後，Gogoro Network在此次2022智慧城市展宣布與遠傳電信合作，除了雙方將共同建置智慧交通號誌不斷電系統，遠傳電信也將加入成為PBGN合作夥伴。
雙方合作的智慧交通號誌不斷電系統，實際上已經在台北街頭設置滿三個月，透過Gogoro Network智慧電池作為智慧交通號誌電力來源，讓交通號誌在地震、颱風或人為因素突然停電情況下，依然可以正常運作，避免影響道路交通安全、導致車流混亂，甚至會危及用路人生命安全與財產損失。
經實際測試，Gogoro Network智慧電池能使交通號誌不斷電系統維持燈號正常運作達3.5小時，目前在各個路口設置的智慧交通號誌不斷電系統，都會配置兩顆Gogoro Network智慧電池，並且與遠傳電信的不斷電系統監控平台串聯，藉此發揮即時監控功能，並且在發生異常時主動發送警告訊息，讓維運團隊能及早發現問題。
若電力供應中斷時間更長，亦可透過電池交換方式延長不斷電系統運作時間，避免在停電過程影響道路交通安全。
Gogoro Network已經在去年底於台北市忠孝東路五段、松山路口測試智慧交通號誌不斷電系統，在今年3月3日發生台電大規模停電時，便及時發揮作用，維持路口交通號誌運作。而在接下來的規劃中，Gogoro Network將與遠傳電信持續合作，將透過電池交換運作的智慧交通號誌不斷電系統帶到更多縣市使用，藉此發揮智慧城市建置應用成效。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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