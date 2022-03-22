郭明錤爆蘋果汽車走人，手機廠卯起來造車，人才定生死

天風國際證券分析師郭明錤的一則推特推文，意外揭開了包括蘋果在內的手機品牌，如小米、OPPO等，造車人才現在對它們有多關鍵的事實。

天風國際證券分析師郭明錤在推特發出重磅消息，表示此前爆料已久的蘋果Apple Car團隊已經解散了一段時間，蘋果（Apple）如果想在2025年量產Apple Car，需要在三～六個月內進行團隊重組。

消息一出，引發各界關注及討論。因為郭明錤常年分析和爆料蘋果相關的內容，並以準確度極高著稱。而蘋果截至截稿前，未對此爆料做出任何公開聲明。

事實上，蘋果已多次被各家媒體報導造車部門高層離職的消息。

去年（2021）9月，負責蘋果造車項目的副總裁道格．菲爾德（Doug Field）離開蘋果，跳槽到福特汽車（Ford）擔任技術長。之後不久，曾擔任特斯拉（Telsa）電動傳動系統工程副總裁的施偉庫奇（Michael Schwekutsch），本在蘋果負責電機、變速箱、駕駛系統和車輛製造等多個領域，也選擇了離職。

今年1月底，據《彭博》報導。蘋果造車團隊的喬．巴斯（Joe Bass）已完成離職，按照其在LinkedIn更新的履歷來看，他如今擔任Meta公司（前名臉書）的VR技術專案管理總監一職，相當於投入了「元宇宙」。

此外相繼揮手告別蘋果的，還有負責自動駕駛硬體的班傑明．里昂（Benjamin Lyon）、工程管理方面的戴夫．史考特（Dave Scott）、羅森塔爾（Dave Rosenthal）和自動駕駛安全的傑米．韋多（Jalme Waydo）等。

當這些核心成員都一一離職後，在業內人士看來，無異於蘋果造車的重大轉折點，很可能會影響蘋果汽車的整體進度。

造車先有人才，小米發出500個職缺

從2021年起，各大手機品牌無不爭相投入製造電動車和自駕車的新跑道，造車人才便成為兵家必爭之地，甚至有的公司在尚未正式宣布投入造車之前，率先做的便是在人力銀行大舉徵才。

2021年3月底，中國大陸手機大廠「小米集團」創辦人雷軍宣布正式進軍電動車市場，眼尖人士隨後不久便於小米公司官網發現了20餘個自動駕駛的工作職缺，涉及自動駕駛數據平台、車載基礎架構、決策規劃、毫米波演算法、地圖、傳感器等，而且每一項工作職務前，都打上了一個「急」字。

三個月後，雷軍則是公開發出徵人啟事：「首批招募500位自動駕駛技術精英」，工作地點多為北京和上海。

此外，需才孔急的小米，今年1月初還計畫直接將小米的手機部門向汽車部門進行技術和人才輸送，交流的技術包括了電池、影像、供應鏈、軟體等，而2022 年要輸送的人才，則由軟體研發團隊打頭陣。

另也有媒體爆料，大陸知名手機品牌OPPO雖然迄今尚未正式宣布跨入汽車領域，但已積極展開相關戰略投資布局，並招聘造車人才，包括整車系統工程師、數位化專家、工廠生產經理等多個相關職務。

OPPO造車計畫的推動者、創辦人陳明永，在會見了「A股股王」電池龍頭、寧德時代中國乘用車事業部總裁之後，接著展開的是籌組OPPO汽車團隊的技術高手，大陸媒體透露 ，其中包括從小鵬汽車挖角前微軟AI科學家郭彥東，來擔任OPPO的首席科學家，參與自動駕駛團隊。

造車人才爭奪戰，誰能笑到最後？

至於最根本的原因，為什麼華為、小米、OPPO、vivo以及蘋果等手機廠商，無不爭相跨界到汽車製造的路上呢？

大陸《第一財經》2021年一期封面故事，如此描述了手機公司「造車大遷徙」的現象：

東非大草原上，每一塊棲息地的水草資源有限。牛羚是這裡族群規模最大的生物之一，如果長期逗留一地，生存和繁衍都會變得困難。所以隨著環境變化，牛羚會浩浩蕩蕩遷徙到另一處新的棲息地。

如今，一批手機公司就像是牛羚群，它們正在離開前一個「棲息地」智慧型手機行業，奔赴下一個棲息地──汽車業，更準確地說，智慧電動車行業。

為何會有如此奇怪的商業現象？資策會產業分析師兼組長廖彥宜分析，2016年以來，全球智慧型手機的出貨量連續5年下降，從14.7億支降至2020年的12.9億支，在市場飽和的情況下，迫使手機業尋找下一個大生意，但究竟還有什麼行業能讓它們維持過去每年上千億元的營收呢？

答案是汽車。汽車的市場規模幾乎是手機行業的十倍，電動車和自駕車被認為是物聯網環境下最重要的終端設備，比智慧家庭和客廳革命更大有可為。

「所以，手機品牌投入了製造汽車，甚至不只於此，它們還要投資做晶片，」研究領域是行動通訊的廖彥宜指出，汽車業的資本投入之高、研發週期和回報週期之長，都遠遠超過手機行業。造車所需要的晶片，手機廠如果沒有足夠的技術因應，短期之內很難突圍。

有趣的是，車子一輛都還沒造出來，各品牌僅就招聘人才這件事上便競爭激烈。根據大陸人力資源服務機構、科銳國際的預估，未來五年，這個行業的人才缺口高達數十萬甚至百萬。

其中，又以擁有五～七年甚至更長研發實戰經歷的工程師最為搶手，而專案管理總監級別以上的年薪，更在200萬元人民幣（約896萬台幣）以上。

未來，無論手機品牌在造車的路上能走多遠，誠如「靠譜蘋果分析師」郭明錤沒有在推特中言明的：「得人才者得天下」，造車人才的需求量不僅龐大且至為關鍵。究竟，新一輪的人才爭奪戰誰能勝出呢？

（本文出自2022.3.22《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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