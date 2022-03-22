NVIDIA傳在GTC 2022揭曉「Hopper」GPU 「Lovelace」預計下半年推出

雖然不少看法以NVIDIA最新活動預熱內容使用了「Hopped Up」字眼，認為是在暗示代號「Hopper」的新款GPU即將揭曉，似乎是有些牽強，但確實不少消息確實透露NVIDIA確實準備在此次GTC 2022正式揭曉下一款GPU產品。

不過，從過往產品公布順序來看，在GTC 2022期間揭曉的新款GPU，預期會是定位在運算加速應用的「Hopper」，亦即以美國知名女性電腦科學家，同時也是當時美國海軍准將身分的Grace Hopper姓名為稱的產品，而在搭配去年公布的「Grace」CPU，或許將產生更高運算效能。

至於先前雖然有消息指出「Hopper」將仍會維持單一晶片設計，但也有看法認為此款GPU將以MCM多晶片封裝設計構成，透過兩組晶片封裝構成2 x 900 mm2面積，每組晶片則包含700億組電晶體，總計達1400億組，而製程將以台積電N5技術打造，使得每單位面積的電晶體密度提高18%，形成268組CU，以及總計達34304組CUDA顯示核心。

另外，「Hopper」將整合128GB HBM3高頻寬記憶體，而整體熱設計功耗將在500W以上。

而下半年預計針對消費市場打造的新款GPU產品，則預期會以「Lovelace」為稱，名稱源自英國詩人拜倫唯一婚生子女，同時也是世上第一位主張計算機不只能用來算數，並且發表了第一段分析機用的演算法，因此被認為是史上第一位發揮電腦完全潛能的人，更是史上最早的程式設計師之一的Ada Lovelace，同時預期將應用在GeForce RTX 40系列消費級顯示卡產品設計。

除此之外，NVIDIA先前也傳出將在GTC 2022期間揭曉GeForce RTX 3090 Ti，預期維持配置24GB GDDR6X顯示記憶體，但可能採用10752組CUDA顯示核心、84組RT核心，基礎運作時脈為1560MHz，超頻後則可達1860MHz，熱設計功耗則是450W。

同時，為了吸引更多人參與此次GTC 2022，NVIDIA日前也公布將在活動期間透過線上抽獎，選出可獲得執行長黃仁勳簽名的GeForce RTX 3090創始者版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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