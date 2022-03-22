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亞洲第一個元宇宙誕生！Meta、NVIDIA與日本經濟產業省合作 建構統一技術應用
Meta、小冰、NVIDIA與日本經濟產業省合作，於日本成立亞洲第一個元宇宙生態聯合體，預期推動更豐富的元宇宙應用。
其中，將由小冰提供AI Being虛擬人像基礎建設，並且藉由NVIDIA推動運算效能，而Meta則將負責建構元宇宙環境所需項目。
雖然越來越多業者標榜進軍元宇宙市場佈局，但由於元宇宙目前仍未有統一技術規範，因此希望透過此次合作建構統一技術應用，藉此推動規模更大的元宇宙應用。
而此次藉由小冰AI Being虛擬人像作為應用外部表徵，主要借助小冰過去長時間以深度神經網路渲染 (XNR)技術、數位雙生虛擬人像技術，讓虛擬人像能對應自然外觀、聲音，並且具備擬真肢體動態與性格表現。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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