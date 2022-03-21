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Google總部的歷代Android雕像去哪了？外媒找疑點解惑

聯合新聞網 / 楊又肇

依照Android Authority網站報導指稱，原本陳列在Google山景城總部內的歷代Android雕像，目前已經移至未對外公開地區。

而Android Authority網站試圖從Google方面取得回應說法，但目前尚未有具體回覆。

Google過去會在每年針對新版Android作業系統打造新版雕像，例如從對應Android 1.5的「杯子蛋糕」 (Cup Cake)、Android 1.6的「甜甜圈」 (Donut)，乃至於對應Android 9.0的「派」 (Pie)，直到2019年推出Android 10.0版本之後，Google才說明不再對外公布Android開發代號名稱，同時也不再打造實體Android雕像。

▲Android Pie
▲Android Pie

Android雕像一開始放置在Google總部園區44號大樓，但在對應Android 4.1的「雷根糖」 (Jelly Bean)時，原本最先採用透明圓頂材質，因日曬導致熱膨脹損壞，後來才調整為其他耐熱材質，同時也考量避免長時間受熱造成損壞，因此後續將各個Android雕像移到距離旅客中心及商店較近，同時位置相對陰涼的區塊放置。

但或許因為長時間將雕像陳列在戶外，使得各個Android雕像出現髒污、材質損壞等情況，因此Google有可能是將這些雕像移到其他區域進行修復、整理。

不過，Google方面並未透露日後是否還會對外展示這些Android雕像，或是可能隨著新版Android作業系統不再對外說明代號名稱，或許將不再於總部園區內陳列實體Android雕像。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

雷根

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