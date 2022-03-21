微軟將在芬蘭建置新數據中心 還要在當地成「供暖來源」

微軟近期宣布將在芬蘭南部地區建制全新數據中心，不僅將創造在地超過11000個工作機會，同時也將帶動經濟發展，而運用數據中心所排放廢熱，更將成為芬蘭部分地區全新供暖來源之一。

在相關說明中，微軟表示在芬蘭地區總計有超過45000名客戶，以及2000名以上合作夥伴，其中包含Nokia、Elisa、Fortum、S-Bank、Tietoevry、HUS、Vero，以及Valtori等業者，預期可在位4年內創造超過172億歐元的市場規模，並且在芬蘭當地產生超過11000個工作機會。

同時，微軟更將與能源業者Fortum合作，預計將此座位於芬蘭南部的全新數據中心運作時所產生廢熱回收，並且將廢熱導引到當地居民家中作為供暖來源，將可覆蓋位於芬蘭南部的艾斯博、考尼艾寧與基爾科努米等地，約可讓當地25萬名居民中約40%可以此獲得供熱，而微軟更預期日後加上處理廢水所產生廢熱，藉此讓供熱規模增加至60%。

依照Fortum，與微軟合作廢熱回收計畫中，目前將可在每年內降低二氧化碳約40萬噸的排放量。至於藉由在全球市場擴展雲端服務，微軟旗下Azure已經在60個國家地區提供運作，並且透過路上或水下、總長超過28萬公里的網路連接運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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