快訊

窮人有其屋？ 新加坡「組屋求生錄」

獨／美國也關注 柯文哲月底發表外交政策 朱立倫5月訪美

微軟將在芬蘭建置新數據中心 還要在當地成「供暖來源」

聯合新聞網 / 楊又肇

微軟近期宣布將在芬蘭南部地區建制全新數據中心，不僅將創造在地超過11000個工作機會，同時也將帶動經濟發展，而運用數據中心所排放廢熱，更將成為芬蘭部分地區全新供暖來源之一。

在相關說明中，微軟表示在芬蘭地區總計有超過45000名客戶，以及2000名以上合作夥伴，其中包含Nokia、Elisa、Fortum、S-Bank、Tietoevry、HUS、Vero，以及Valtori等業者，預期可在位4年內創造超過172億歐元的市場規模，並且在芬蘭當地產生超過11000個工作機會。

同時，微軟更將與能源業者Fortum合作，預計將此座位於芬蘭南部的全新數據中心運作時所產生廢熱回收，並且將廢熱導引到當地居民家中作為供暖來源，將可覆蓋位於芬蘭南部的艾斯博、考尼艾寧與基爾科努米等地，約可讓當地25萬名居民中約40%可以此獲得供熱，而微軟更預期日後加上處理廢水所產生廢熱，藉此讓供熱規模增加至60%。

依照Fortum，與微軟合作廢熱回收計畫中，目前將可在每年內降低二氧化碳約40萬噸的排放量。至於藉由在全球市場擴展雲端服務，微軟旗下Azure已經在60個國家地區提供運作，並且透過路上或水下、總長超過28萬公里的網路連接運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

芬蘭

延伸閱讀

美股周漲幅 逾一年最強

微軟用於加快資料存取的DirectStorage技術，終於登上Windows PC

微軟推新品 和碩、廣達吃補

廖雲章／沒有資優班的芬蘭，鼓勵人人從小練習做自己──《沒有資優班》推薦序

相關新聞

Google總部的歷代Android雕像去哪了？外媒找疑點解惑

依照Android Authority網站報導指稱，原本陳列在Google山景城總部內的歷代Android雕像，目前已經移至未對外公開地區。

微軟將在芬蘭建置新數據中心 還要在當地成「供暖來源」

微軟近期宣布將在芬蘭南部地區建制全新數據中心，不僅將創造在地超過11000個工作機會，同時也將帶動經濟發展，而運用數據中心所排放廢熱，更將成為芬蘭部分地區全新供暖來源之一。

AMD挖角Intel技術人才 擴展先進圖形運算應用發展

原先在Intel擔任先進技術事業群總監及技術長，同時也在遊戲與圖形業務部門擔任主管長達7年，總計在Intel任職超過14年的Mike Burrows，目前確定已經從Intel離開，並且加入AMD以企業副總裁身分帶領先進圖形計畫項目。

推動RISC-V架構應用生態的新創業者SiFive 再次獲得F輪1.75億美元投資

晶片設計新創業者SiFive宣布，目前已經透過F輪融資募集1.75億美元，目前市值約達25億美元。

美國將立法限制大型科技業者透過併購形成「大者恆大」情況

針對大型科技業者持續透過併購方式形成「大者恆大」情況，進而影響市場公平競爭與壟斷問題，美國參議員Elizabeth Warren與眾議員Mondaire Jones提出名為「禁止壟斷併購法案」 (The Prohibiting Anticompetitive Mergers Act,PAMA)的法案，要求限制收購金額超過50億美元，並且將使出資收購業者帶來超過四分之一市場佔比，或是讓被收購對象提供超過三分之一市場佔比的收購案。

凸顯開源精神 Canonical宣布Ubuntu將從4月開始啟用全新品牌標誌

Canonical宣布將從今年4月正式啟用全新Ubuntu品牌標誌，並且將隨新版Ubuntu長期支持版本使用。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。