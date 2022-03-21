AMD挖角Intel技術人才 擴展先進圖形運算應用發展
原先在Intel擔任先進技術事業群總監及技術長，同時也在遊戲與圖形業務部門擔任主管長達7年，總計在Intel任職超過14年的Mike Burrows，目前確定已經從Intel離開，並且加入AMD以企業副總裁身分帶領先進圖形計畫項目。
在加入Intel之前，Mike Burrows曾在微軟任職多年，並且參與DirectX軟體應用延伸發展，同時也曾參與Xbox遊戲主機早期研發。而加入AMD之後，Mike Burrows將負責諸如即時光影追跡、機器學習
，以及包含可擴展圖像與運算、壓縮與串流技術應用，並且將此類技術帶到市場商用化。
不過，AMD方面並未證實是否從Intel挖角人才，而Mike Burrows個人LinkedIn頁面則證實其已經加盟AMD。
目前Intel與AMD幾乎呈現互相挖角情況，例如過去在Intel擔任資深副總裁、負責Intel網路與客製化邏輯晶片業務的Dan McNamara，目前在AMD擔任EPYC伺服器處理器業務負責人，而過去在Intel擔任核心與電腦視覺運算業務的Martin Ashton，現在則是在AMD負責圖像架構，以及RTG (Radeon Technologies Group)產品開發。
而AMD方面則是在2017年被Intel挖角傳奇架構師Raja Koduri，目前擔任Intel視覺運算事業群首席架構師，同時也擔任Intel企業資深副總裁，近期則是再被Intel挖角Radeon顯示卡首席架構師Rohit Verma。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 超新手跟風玩《艾爾登法環》注意啥？百名鐵粉告誡：死幾百次別崩潰 聽話別做這件事
▪ 開箱Samsung Galaxy S22 拍照不輸iPhone 13 Pro、唯獨這項美中不足
▪ 圖文教你做／iOS15.4實測iPhone口罩解鎖1秒通關 還有小黃卡、輕鬆掃描提醒事項
▪ 用戶哭哭！NETFLIX宣布非同住者共用帳號將收費 這3處先實施
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言