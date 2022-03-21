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AMD挖角Intel技術人才 擴展先進圖形運算應用發展

聯合新聞網 / 楊又肇

原先在Intel擔任先進技術事業群總監及技術長，同時也在遊戲與圖形業務部門擔任主管長達7年，總計在Intel任職超過14年的Mike Burrows，目前確定已經從Intel離開，並且加入AMD以企業副總裁身分帶領先進圖形計畫項目。

在加入Intel之前，Mike Burrows曾在微軟任職多年，並且參與DirectX軟體應用延伸發展，同時也曾參與Xbox遊戲主機早期研發。而加入AMD之後，Mike Burrows將負責諸如即時光影追跡、機器學習

，以及包含可擴展圖像與運算、壓縮與串流技術應用，並且將此類技術帶到市場商用化。

不過，AMD方面並未證實是否從Intel挖角人才，而Mike Burrows個人LinkedIn頁面則證實其已經加盟AMD。

目前Intel與AMD幾乎呈現互相挖角情況，例如過去在Intel擔任資深副總裁、負責Intel網路與客製化邏輯晶片業務的Dan McNamara，目前在AMD擔任EPYC伺服器處理器業務負責人，而過去在Intel擔任核心與電腦視覺運算業務的Martin Ashton，現在則是在AMD負責圖像架構，以及RTG (Radeon Technologies Group)產品開發。

而AMD方面則是在2017年被Intel挖角傳奇架構師Raja Koduri，目前擔任Intel視覺運算事業群首席架構師，同時也擔任Intel企業資深副總裁，近期則是再被Intel挖角Radeon顯示卡首席架構師Rohit Verma。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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