推動RISC-V架構應用生態的新創業者SiFive 再次獲得F輪1.75億美元投資

晶片設計新創業者SiFive宣布，目前已經透過F輪融資募集1.75億美元，目前市值約達25億美元。

此次融資由Coatue Management領投，其餘投資者則包含Ibex Investors、Sutter Hill Ventures、SK海力士、Western Digital Capital、Qualcomm Ventures、Intel Capital、Osage University Partners、Spark Capital，以及Prosperity7 Ventures等。

目前這家創立於2015年，並且以RISC-V架構打造晶片產品的新創業者，至今已經募集超過3.5億美元資金，計畫藉由RISC-V架構設計扭轉現行處理器市場生態，藉此作為Arm架構以外選擇，同時也能符合各層級的運算效能需求。

此外，SiFive目前也將旗下前身為Open-Silicon的OpenFive客製化矽晶片業務部門轉讓給Alphawave IP，交易金額則是2.1億美元，預計會在今年下半年內於監管機構同意後完成交易。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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