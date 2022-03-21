推動RISC-V架構應用生態的新創業者SiFive 再次獲得F輪1.75億美元投資
晶片設計新創業者SiFive宣布，目前已經透過F輪融資募集1.75億美元，目前市值約達25億美元。
此次融資由Coatue Management領投，其餘投資者則包含Ibex Investors、Sutter Hill Ventures、SK海力士、Western Digital Capital、Qualcomm Ventures、Intel Capital、Osage University Partners、Spark Capital，以及Prosperity7 Ventures等。
目前這家創立於2015年，並且以RISC-V架構打造晶片產品的新創業者，至今已經募集超過3.5億美元資金，計畫藉由RISC-V架構設計扭轉現行處理器市場生態，藉此作為Arm架構以外選擇，同時也能符合各層級的運算效能需求。
此外，SiFive目前也將旗下前身為Open-Silicon的OpenFive客製化矽晶片業務部門轉讓給Alphawave IP，交易金額則是2.1億美元，預計會在今年下半年內於監管機構同意後完成交易。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 超新手跟風玩《艾爾登法環》注意啥？百名鐵粉告誡：死幾百次別崩潰 聽話別做這件事
▪ 開箱Samsung Galaxy S22 拍照不輸iPhone 13 Pro、唯獨這項美中不足
▪ 圖文教你做／iOS15.4實測iPhone口罩解鎖1秒通關 還有小黃卡、輕鬆掃描提醒事項
▪ 用戶哭哭！NETFLIX宣布非同住者共用帳號將收費 這3處先實施
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言