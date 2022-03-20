凸顯開源精神 Canonical宣布Ubuntu將從4月開始啟用全新品牌標誌

Canonical宣布將從今年4月正式啟用全新Ubuntu品牌標誌，並且將隨新版Ubuntu長期支持版本使用。

此次品牌標誌同樣由Marcus Haslam操刀設計，在此之前使用的Ubuntu品牌標誌也是出自其手，同時也是從2004年以來第三度更新品牌標誌。

而新品牌標誌依然建立在「Circle of Friends」基礎之上，藉此詮釋Ubuntu擁抱開源精神，同時也象徵簡單、融合、不費工夫、簡單，以及包含自由、可靠、精確、協作等涵義。

▲Ubuntu歷年品牌標誌變化

不過，Marcus Haslam表示整體上並未作明顯變更，僅只是將品牌線條簡化、字體更為精簡，讓人更容易留下記憶，以此呈現Ubuntu希望呈現品牌背後所代表涵義。

新版品牌標誌將隨著預計在4月21日釋出的Ubuntu 22.04 LTS版本正式啟用，同時也將逐步擴展至Ubuntu網站等內容。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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