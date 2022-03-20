保時捷將在2030年讓80%車款轉為全電設計 擬打造自有品牌充電站

在稍早對外宣布消息中，保時捷（Porsche）宣布將在2030年以前讓旗下約80%車款轉為全電設計，同時也計畫在2025年以前使旗下電動車產品從Taycan擴展至Macan、718等車款，另外更準備從2023年開始在德國、瑞士與奧地利使用熱區建置自有品牌充電站。

依照保時捷執行董事長暨執行長Oliver Blume說明，2021年全年累積銷售額度達331億歐元，相比前一年增加44億歐元 (約48億美元)，成長幅度達15%。

同時，保時捷去年在全球累積銷售超過30萬1915輛車款，相比前一年累積銷售27萬2162輛，明顯增加許多，不僅創下保時捷有史以來最高全年銷量紀錄，同時也達成30萬輛車款銷量里程碑。

最佳銷售車款包含累積銷售超過8萬8362輛的Macan，以及累積銷售超過8萬3071輛的Cayenne，至於保時捷首款全電車款Taycan則累積銷售4萬1296輛，而經典911跑車更創下3萬8464輛的歷史新高紀錄。

此次宣布消息中，保時捷確定將在2030年以前讓旗下約80%車款轉為全電設計，同時也計畫在2025年以前使旗下電動車產品從Taycan擴展至Macan、718等車款。

而除了持續與BMW、戴姆勒、福斯、保時捷、現代KIA、福特於歐洲合資成立電網公司IONITY合作，保時捷更宣布將從2023年開始建制自有品牌充電站，預計先在德國、瑞士與奧地利投入建置，不僅將提供車輛充電服務，同時也將搭配休息室讓車主休憩或工作，未來也預期將加入更多服務項目，並且考慮將自有品牌充電站擴展至中國及美國市場。

Oliver Blume表示，希望透過建置自有品牌充電站，使旗下車輛產品全面轉向電動化發展之餘，可以讓車主能有更全面的服務體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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