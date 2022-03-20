快訊

開戰以來死傷最慘…烏克蘭軍營被炸 恐有上百官兵喪生

聽新聞
test
0:00 / 0:00

保時捷將在2030年讓80%車款轉為全電設計 擬打造自有品牌充電站

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早對外宣布消息中，保時捷（Porsche）宣布將在2030年以前讓旗下約80%車款轉為全電設計，同時也計畫在2025年以前使旗下電動車產品從Taycan擴展至Macan、718等車款，另外更準備從2023年開始在德國、瑞士與奧地利使用熱區建置自有品牌充電站。

依照保時捷執行董事長暨執行長Oliver Blume說明，2021年全年累積銷售額度達331億歐元，相比前一年增加44億歐元 (約48億美元)，成長幅度達15%。

同時，保時捷去年在全球累積銷售超過30萬1915輛車款，相比前一年累積銷售27萬2162輛，明顯增加許多，不僅創下保時捷有史以來最高全年銷量紀錄，同時也達成30萬輛車款銷量里程碑。

最佳銷售車款包含累積銷售超過8萬8362輛的Macan，以及累積銷售超過8萬3071輛的Cayenne，至於保時捷首款全電車款Taycan則累積銷售4萬1296輛，而經典911跑車更創下3萬8464輛的歷史新高紀錄。

此次宣布消息中，保時捷確定將在2030年以前讓旗下約80%車款轉為全電設計，同時也計畫在2025年以前使旗下電動車產品從Taycan擴展至Macan、718等車款。

而除了持續與BMW、戴姆勒、福斯、保時捷、現代KIA、福特於歐洲合資成立電網公司IONITY合作，保時捷更宣布將從2023年開始建制自有品牌充電站，預計先在德國、瑞士與奧地利投入建置，不僅將提供車輛充電服務，同時也將搭配休息室讓車主休憩或工作，未來也預期將加入更多服務項目，並且考慮將自有品牌充電站擴展至中國及美國市場。

Oliver Blume表示，希望透過建置自有品牌充電站，使旗下車輛產品全面轉向電動化發展之餘，可以讓車主能有更全面的服務體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

保時捷 品牌 瑞士

延伸閱讀

進軍汽車業第一步？保時捷CEO：去年曾和蘋果洽談合作

沒胎可以盡情撒野啊！保時捷Taycan Cross Turismo強攻宜蘭太白山

超跑雙雄強攻電動車

影／Sally Carrera實車版要拍賣？保時捷與皮克斯動畫合作，不僅撫慰人心還要援助烏克蘭

相關新聞

凸顯開源精神 Canonical宣布Ubuntu將從4月開始啟用全新品牌標誌

Canonical宣布將從今年4月正式啟用全新Ubuntu品牌標誌，並且將隨新版Ubuntu長期支持版本使用。

保時捷將在2030年讓80%車款轉為全電設計 擬打造自有品牌充電站

在稍早對外宣布消息中，保時捷（Porsche）宣布將在2030年以前讓旗下約80%車款轉為全電設計，同時也計畫在2025年以前使旗下電動車產品從Taycan擴展至Macan、718等車款，另外更準備從2023年開始在德國、瑞士與奧地利使用熱區建置自有品牌充電站。

你知道BTM嗎？比特幣自動櫃員機台灣也有 交易方便卻暗藏風險

比特幣（bitcoin）的問世，帶起了加密資產（cryptoasset）的熱潮，對很多不善電腦操作的人會認為，想買比特幣需要經過繁複的電腦操作，不過在台北、新北、桃園、新竹、台中、台南與高雄等地都出現

《霍格華茲的傳承》公布長達14分鐘實機遊玩影片

由華納兄弟遊戲旗下Avalanche團隊製作，並且由Portkey Games推出的《霍格華茲的傳承》 (Hogwarts Legacy)，稍早在Sony「State of Play」直播節目中公布長達14分鐘以上的實機遊玩影片。

Spotify徵才內容曝未來計畫？疑將進軍區塊鏈、NFT

在稍早對外公布職缺中，Spotify透露將招聘熟稔Web 3.0技術相關人才，似乎有意進軍區塊鏈，乃至於NFT內容市場。

日政府爭6G技術話語權 攜手學術、民間機構組「超越5G推廣聯盟」

由日本總務省領軍，協同日本學術機構，以及包含Panasonic、NEC、Toyota等業者共同組成的「超越5G推廣聯盟」 (Beyond 5G Promotion Consortium)，希望能在接下來的6G網路技術發展爭取更多技術標準話語權。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。