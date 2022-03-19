《霍格華茲的傳承》公布長達14分鐘實機遊玩影片
由華納兄弟遊戲旗下Avalanche團隊製作，並且由Portkey Games推出的《霍格華茲的傳承》 (Hogwarts Legacy)，稍早在Sony「State of Play」直播節目中公布長達14分鐘以上的實機遊玩影片。
以J·K羅琳經典奇幻小說《哈利波特》改編的開放世界動作角色扮演遊戲《霍格華茲的傳承》，將由玩家扮演在19世紀末的霍格華茲魔法與巫術學院學生，並且探索學院內部，並且發現奇妙野獸，或是製作魔藥、學習咒語，藉此成為巫師。
玩家一樣必須透過分類帽轉入葛來分多、赫夫帕夫、雷文克勞、史萊哲林四大學院，並且在重現原作環境的校園內進行冒險，除了原作中出現場景，玩家還將探索許多未曾看見地點。
此外，除了在霍格華茲魔法與巫術學院探索，玩家也將在活米村、禁忌森林等周邊環境冒險，並且將隨著費格教授一同調查精靈叛亂的傳聞，並且面對精靈與其背後的勢力黑巫師維克多·羅克五的威脅。
預計在今年內推出，分別將推出PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch與Windows PC版本。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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