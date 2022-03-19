Spotify徵才內容曝未來計畫？疑將進軍區塊鏈、NFT

在稍早對外公布職缺中，Spotify透露將招聘熟稔Web 3.0技術相關人才，似乎有意進軍區塊鏈，乃至於NFT內容市場。

不過，Spotify並未對相關猜測看法作回應，另外也未透露招募職缺預計對應發展計畫。

Spotify實際上對於諸多網路技術應用均持開放態度，例如先前Meta曾經推動的加密貨幣計畫，Spotify就是早期參與合作夥伴之一。

而未來若進一步踏入Web 3.0技術應用發展，或許代表Spotify未來將會更緊密與區塊鏈技術應用結合，甚至也可能跨足元宇宙應用發展，或是藉由NFT內容讓創作者能取得更多獲利機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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