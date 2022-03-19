視障者福音！新創業者以Google Glass搭配AI幫他們「看見」眼前景象

聯合新聞網 / 楊又肇

Google過去針對企業應用推出的智慧眼鏡套件—Google Glass Enterprise Edition 2為基礎，新創業者Envision以人工智慧方式協助視障人員「看見」眼前景象。

這款名為Envision Glasses的設計方案，是以人工智慧搭配光學辨識技術，讓眼鏡裝置能識別前方景象，並且透過簡單描述讓配戴者知曉，其中可識別超過60種語言標示的街道路牌、讀取內容較長的文字段落，或是簡單描述前方景象、識別物體顏色，或是用於比對人臉、物品等。

而使用方式僅需觸控眼鏡右側鏡架，即可透過語音內容進行操作互動，並且在操作過程完成識別眼前景象、人像或物品，接著藉由語音向配戴者描述識別結果。

同時，除了一開始設定時必須與智慧型手機配對，在實際使用時的絕大部分情況下，即時都能獨立運作，不需要隨時與手機連動。由於本身就是以Google Glass Enterprise Edition 2為基礎，因此一樣可以依照需求搭配眼鏡框使用，或是維持原本以鈦金屬框架配戴使用模式。

此款眼鏡同時具備IP53等級防水，重量僅46公克，內建鋰電池約可對應4-5小時使用時間，預計以3269歐元價格銷售。

類似設計，微軟也曾在2016年的Build開發者大會上展示一組結合影像識別機能的智慧眼鏡「Pivothead SMART」，讓雙眼失明的軟體工程師Saqib Sheikh藉由語音詮釋方式「看見」前方景象。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google 人工智慧 視障

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