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宣布84.5億美元收購電影公司米高梅 亞馬遜第二大收購完成

聯合新聞網 / 楊又肇

就在獲得歐盟反壟斷監管機構批准，同時美國聯邦貿易委員會目前也未對此交易提出反對意見情況下，亞馬遜正式宣布完成以84.5億美元完成收購老品牌電影公司米高梅。

對外聲明中，亞馬遜Prime Video暨亞馬遜工作室 (Amazon Studios)資深副總裁Mike Hopkins表示歡迎米高梅員工、創作者及技術人才加入，並且預期能加速推動更多優質影音內容。而米高梅營運長Chris Brearton也表示將與亞馬遜共同打造更好的娛樂節目。

完成收購米高梅，成為亞馬遜至今第二筆大型收購，目前以137億美元收購Whole Foods則依然是亞馬遜至今最大比收購項目。

收購米高梅之後，將使亞馬遜取得包含《007》、《洛基》、《哈比人》等著名電影內容資產，而先前亞馬遜取得影集拍攝權的《魔戒》內容版權也同樣屬於米高梅，至於包含《侍女的故事》、《冰血暴》等電視劇，以及《創智贏家》、《倖存者》等實境秀節目也將成為亞馬遜旗下內容資產，並且藉此作為與Netflix、Disney+等服務競爭武器。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電影 魔戒

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