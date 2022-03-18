宣布84.5億美元收購電影公司米高梅 亞馬遜第二大收購完成

蘋果前年推出 iPhone 12 系列機款時就表示，為了環保，往後 iPhone 盒裝不再隨附充電頭與有線耳機。而少附充電頭、有線耳機能讓蘋果省下多少錢？《每日郵報》報導，截至目前蘋果省下約 50 億英鎊（約台幣 1,870 億元）。

2022-03-17 11:06