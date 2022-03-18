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諾坎普球場首次被冠名，Spotify正式成為巴薩官方贊助商

聯合新聞網 / 楊又肇

今年2月傳出Spotify將成為巴塞隆納足球俱樂部 (FC Barcelona，巴薩)最新贊助商消息後，Spotify稍早宣布與巴塞隆納足球俱樂部簽署長期贊助合作，而此項目贊助合作也將使巴薩主場—諾坎普球場首次被冠名，未來將更名為Spotify諾坎普球場 (Spotify Camp Nou)。

巴薩原本是由日本樂天集團、Beko等企業品牌贊助，但去年8月面臨財務問題，使得巴薩無法繼續與知名球星梅西 (Lionel Messi)繼續簽約，同時因為財務問題影響更多球星給薪，間接造成球隊戰績低落，導致品牌企業先後宣布不再續約贊助，甚至一度讓巴薩陷入破產危機。

因此獲得Spotify出資贊助，將使巴薩能在每年獲得7000萬歐元贊助費用，同時此項贊助將從今年7月起生效，其中男女賽事球衣將獲得4年贊助，並且在訓練設施提供3年贊助，而Spotify將擁有為期3年的諾坎普球場冠名權。

Spotify除了將可透過此次贊助增加更高品牌曝光，同時也能藉由諾坎普球場賽事期間宣傳Spotify服務收錄歌手歌曲內容，並且吸引更多人使用Spotify服務。

目前此項贊助已經由巴薩董事會與Spotify簽署合作，預計在今年4月3日的會員大會中審核通過。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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