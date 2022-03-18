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法國新創業者Motto推出電動自行車租賃服務，讓使用者更容易租賃代步

聯合新聞網 / 楊又肇

原先名稱為Bloom的法國新創業者Motto，目前在巴黎提供的電動自行車租賃服務，讓使用者能以每月75歐元 (約新台幣2400元)價格租賃使用電動自行車，其中更包含使用車輛時的維修費用與竊盜保險

相較常見的共享單車服務採單次租賃使用模式，Motto提供服務則可讓使用者長時間租賃使用同一部電動自行車，同時租賃費用還包含日常維修、竊盜保險，並且可在車輛使用出現問題時，可在48小時內透過app申請維修，另外也提供日常保養服務。

而車輛本身能以每小時25公里速度騎乘，車身整合燈具、GPS定位裝置，以及防盜系統，電池更採用可拆卸設計，當使用者長時間不使用時，即可直接將電池拆卸，讓車輛處於斷電狀態，藉此達成另一層防盜效果。

依照Motto說明，其服務鎖定希望長時間使用相同自行車的用戶族群，以及希望透過租賃方式確認是否需要配合自行車銜接大眾運輸工具的使用需求。而其服務使用時，並不需要事先預付大筆金額即可使用車輛，同時租賃費用已經包含維修費用與竊盜保險，因此能讓使用者更放心使用此項服務，無須擔心後續維修保養費用，以及車輛遭竊時的損失。

若以去年公布數據來看，法國地區的一般電動自行車售價平均為1200歐元，可折疊設計款式更要1500歐元，而針對長距離通勤使用的車款售價平均更超過2000歐元，甚至電動登山車售價更在3000歐元左右，若是公路車款式售價更在3200歐元以上，對於一般使用者來說是不算小的負擔。

因此透過Motto服務租賃電動自行車，並且在租賃費用中涵蓋一般維修費用與竊盜保險，將能吸引更多有電動自行車使用需求的人租賃，而Motto服務更針對不同需求提供兩種車款，step-over款式比較像是一般自行車設計，而low-step款式則比較像是淑女車的騎乘使用模式，未來還計畫加入嬰幼兒座架與前置物籃配件，藉此增加使用便利性。

Motto目前已經累積達約440萬美元的種子資金，其中包含由Cassius Family、Founders Future領投的400萬歐元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電動自行車 竊盜 保險

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