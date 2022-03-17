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NFT截圖當桌布違法嗎？ 網笑：跟水貨一樣
2021年NFT（非同質化代幣，Non-Fungible Token）爆紅，從NBA球星到台灣藝人都紛紛投入NFT，到今年熱潮依舊。日前網友在PTT八卦板發文詢問，如果將NFT截圖，當做手機桌布，是否會有違法的疑慮。
網友發文表示，不太懂為何NFT在網路上會這麼紅，但想知道如果覺得一張NFT很有設計感，而用螢幕截圖將其儲存在手機中，是否會有觸法疑慮。
就有網友留言提到，其實目前NFT還沒有相關法律能約束，且即使截圖下來，也會因沒有序號、沒有區塊鏈記錄，而沒有價值。網友們留言表示，「不會，只是原圖有證明那是原圖而已」、「就跟水貨一樣，丟臉而已」、「你下載的又不是原圖的NFT，再說你也下載不了別人的NFT」、「圖沒價值，序號才有」、「現在連盜版NTF牟利被罰的案例都沒有」、「你去羅浮宮拍蒙娜麗莎微笑或自己仿畫一幅，也不會被抓呀。知道財富密碼了嗎」。
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