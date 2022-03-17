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Yahoo奇摩攜手台灣區塊鏈新創 3月底開NFT商店

中央社 / 台北17日電

Yahoo奇摩看好NFT（非同質化代幣）商機，今天宣布攜手台灣區塊鏈新創公司Blocto，整合Yahoo奇摩旗下購物場景、媒體內容和會員服務，將於3月底推出NFT商店，主打低進入門檻的交易方式。

根據加密數據網站DappRadar的調查，全球NFT交易平台2021年第3季銷售額暴增至107億美元（約新台幣3046億元），年增逾380倍。

Yahoo奇摩旗下生態圈橫跨股市財經媒體及購物等服務，會員涵蓋投資者及網購族，在元宇宙（Metaverse）熱潮下，Yahoo奇摩平台上NFT相關新聞瀏覽人數在1年內大幅成長超過55倍。

Yahoo台灣董事總經理暨台灣電商與區域產品事業群副總裁林振德透過新聞稿表示，Yahoo奇摩推出NFT商店，期望打造民眾進入NFT市場的友善入口，讓NFT商品觸手可及，並成為在地創作者拓展非幣圈用戶的管道。

Yahoo奇摩NFT商店首波上線商品最低不到千元就能入手，用戶可用新台幣直接交易，第一階段將以信用卡支付為主，未來會陸續開通更多元的支付模式。購買者不僅可獲得具蒐藏與增值空間的數位資產，也將享有Yahoo奇摩旗下服務的獨家回饋和優先權利，包括Yahoo超贈點回饋、限定賣場優先搶購權等。

Yahoo奇摩指出，未來將陸續推出Yahoo TV虛擬網紅「貝塔虎妮」NFT系列，規劃活動聯名及紀念時刻等其他類型商品，並計劃與各品牌、公益團體合作發行以在地化為訴求的NFT商品，為在地創作者開創全新獲利模式。

Yahoo NFT 新台幣

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