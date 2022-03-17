Google I/O 2022確定在5月11日展開 有望看到Android 13
Google確認今年度的Google I/O 2022開發者大會將在美國西岸時間5月11日至12日間舉辦，而地點將會在鄰近Google山景城總部的海岸線露天劇場舉辦。
不過，Google說明今年度的大會活動依然會以線上形式呈現，原則上僅由Google員工及部分合作夥伴於現場參與，並未因為Google準備在4月重新開放辦公室辦公而作調整。
而預期今年度的更新依然會聚焦在新版作業系統Android 13，以及眾多Google服務內容，另外也可能針對後疫情時代的遠距辦公、資訊安全、綠能等議題探討。
目前Google已經向開發者釋出預覽測試版本的Android 13，其中可以發現介面將延續去年提出的Material You設計元素，讓使用者能更容易操作手機，並且自訂個人使用體驗，同時也將更著重個人隱私等安全。
至於在Google公布年度開發者大會時間之後，預期接下來包含微軟、蘋果也將公布今年度的開發者大會活動時程。
We'll be back live from Shoreline Amphitheatre for this year's #GoogleIO! Join us online May 11-12 https://t.co/KgNKbaLeym pic.twitter.com/NUodJb7UCi— Sundar Pichai (@sundarpichai) March 16, 2022
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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