Google I/O 2022確定在5月11日展開 有望看到Android 13

Google確認今年度的Google I/O 2022開發者大會將在美國西岸時間5月11日至12日間舉辦,而地點將會在鄰近Google山景城總部的海岸線露天劇場舉辦。

不過,Google說明今年度的大會活動依然會以線上形式呈現,原則上僅由Google員工及部分合作夥伴於現場參與,並未因為Google準備在4月重新開放辦公室辦公而作調整。

而預期今年度的更新依然會聚焦在新版作業系統Android 13,以及眾多Google服務內容,另外也可能針對後疫情時代的遠距辦公、資訊安全、綠能等議題探討。

目前Google已經向開發者釋出預覽測試版本的Android 13,其中可以發現介面將延續去年提出的Material You設計元素,讓使用者能更容易操作手機,並且自訂個人使用體驗,同時也將更著重個人隱私等安全。

至於在Google公布年度開發者大會時間之後,預期接下來包含微軟、蘋果也將公布今年度的開發者大會活動時程。

We'll be back live from Shoreline Amphitheatre for this year's #GoogleIO! Join us online May 11-12 https://t.co/KgNKbaLeym pic.twitter.com/NUodJb7UCi