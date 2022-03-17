歐盟反壟斷監管機構批准亞馬遜收購老品牌電影公司米高梅

如先前傳聞，歐盟反壟斷監管機構以此筆交易不會在歐洲產生壟斷問題為由，宣布無條件同意亞馬遜以84.5億美元收購老品牌電影公司米高梅。

依照歐盟反壟斷監管機構說明，亞馬遜與米高梅在內容產製業務並未有明顯重疊，即使在有重疊部分也難以影響市場競爭。另一方面，歐盟反壟斷監管機構也認為米高梅所拍攝電影僅在歐洲市場佔據少數比例，而亞馬遜雖然擁有龐大的串流影音服務，但同時也面臨Netflix等同性質業者競爭。

因此，歐盟反壟斷監管機構認為即便亞馬遜將米高梅內容納入旗下Prime Video服務，並不會構成市場壟斷現象，因此同意亞馬遜收購米高梅。

但即便獲得歐盟批准收購，亞馬遜依然要獲得美國聯邦貿易委員會 (FTC)批准，才能順利收購米高梅。

在此之前，消息預期美國聯邦貿易委員會同樣也將在3月中做出決定，但在先前相關看法則認為聯邦貿易委員會有可能向亞馬遜提出反壟斷訴訟。

收購米高梅成為亞馬遜有史以來第二大規模收購，僅次於2017年以137億美元收購Whole Foods。而收購米高梅，亞馬遜預期將能進一步推動旗下電影與電視影集內容業務成長，並且與Netflix、Disney+等競爭對手抗衡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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