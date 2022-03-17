經歷7年測試 Google Domains網域名稱服務登場、台灣市場再等等

從2015年就開始以beta形式測試的Google Domains服務，稍早宣布成為正式版本服務，至今已經對應超過300種網域名稱，並且在26個國家地區提供註冊使用，每年最低註冊費用從7美元起跳。

不過，目前Google Domains服務雖然已經提供中文介面，但目前仍未在台灣市場提供服務，但使用者可以透過VPN服務轉換所在地區進行申請。

目前成為正式版本的Google Domains服務，已經在澳洲、比利時、巴西、德國、印度、印尼、日本、英國、南非及新加坡等全球26個國家地區提供使用，並且能透過Google Domains服務申請超過300種網域名稱，其中包含.com、.net、.dev、.org、.me、.studio、.design與.tech等，同時每年最低註冊費用仍維持從7美元起跳，依照申請網路類別遞增費用。

除此之外，Google Domains服務依然維持提供隱私保護、兩階段身分認證、雲端DNS、電子郵件轉寄，以及域名系統安全性擴充 (DNSSEC)等額外服務，甚至可讓Google Domains服務使用者直接以Google Sites或Blogger免費建立網站，或是透過與Google合作的第三方服務，例如Wix、Shopify、Squarespace、Weebly及Bluehost等，另外也能與Google Ads、Google Search Console等工具整合。

截至目前為止，Google Domains服務已經累積超過數百萬名註冊用戶，同時Google也為了持續吸引更多用戶加入使用，將從即日起至4月15日起，提供新註冊網域，或是將網址轉移至Google Domains服務的新用戶，都能透過「DOMAINS20」折扣碼獲得20%折扣，若透過親友介紹，並且透過「FRIENDSOFDOMAINS」折扣碼，最高可獲得25%折扣優惠﻿。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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