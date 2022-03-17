MOXA：工業4.0趨勢發展重點 符合多網融合、遠端作業、安全監控等特性

過去兩年因為疫情影響之下，促使全球各類工業加速數位轉型，同時也促使更多產業往全新發展方向佈局，MOXA (四零四科技)表示未來在工業4.0趨勢發展中，符合多網融合、遠端作業、安全監控等特性的網路架構將是日後重點。

MOXA表示，從1987年開始佈局工業網路應用技術，到近期參與打造時效敏感網路 (TSN)架構，並且推動智慧製造應用方案，強調將資安設計融入網路架構設計，藉此建立可靠的端到端連接能力，同時降低網路管理難易度，讓企業能更容易佈署應用，甚至藉由自動化形式提升運作產能。

而此次公布的新款工業級乙太網路交換器EDS-4000/G4000系列，可透過68款機型對應不同未來需求的工業網路建置，分別可應用在電力、運輸、海事與工廠自動化等應用場景，並且強調成為全球首款由國際電子電機委員會電工產品合格測試與認證組織 (IECEE)核發IEC 62443-4-2安全標準的工業網路設備，其中提供最多14埠的多種介面組合，其中包含Fast Ethernet、Gigabit、2.5GbE上行鏈路、SFP與IEEE 802.3bt PoE連接，藉此對應更多設備串連。

MOXA台灣區總經理林世偉表示，MOXA分別在網路資安、時效敏感網路、5G專網等應用投入發展，目前也與歐盟合作開發下一代列車控管系統使用通訊網路，並且參與制定通訊協議標準，更強調本身技術與傳統資安防護設定目標是以資料不被竊取為主的情況不同，最主要是避免工業應用網路中斷、遭人劫持，進而影響產線運作，甚至造成更大影響。

因此在越來越多工業應用需要透過網路進行連接運作，MOXA認為其提供網路解決方案就顯得更加重要，尤其去年台灣市場越來越多企業聚焦在智慧製造、智慧工廠等議題，而產業發展也出現顯著的數位轉型需求，同時包含智慧城市、智慧交通等議題也持續討論，預期將能以旗下技術協助更多企業推動多網融合的安全網路架構。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦