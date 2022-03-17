快訊

福原愛給橫濱男情書曝光 撒嬌「最喜歡你的笑容」惹怒前妻

NETFLIX宣布非同住者共用帳號將收費 這3處先實施

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MOXA：工業4.0趨勢發展重點 符合多網融合、遠端作業、安全監控等特性

聯合新聞網 / 楊又肇

過去兩年因為疫情影響之下，促使全球各類工業加速數位轉型，同時也促使更多產業往全新發展方向佈局，MOXA (四零四科技)表示未來在工業4.0趨勢發展中，符合多網融合、遠端作業、安全監控等特性的網路架構將是日後重點。

MOXA表示，從1987年開始佈局工業網路應用技術，到近期參與打造時效敏感網路 (TSN)架構，並且推動智慧製造應用方案，強調將資安設計融入網路架構設計，藉此建立可靠的端到端連接能力，同時降低網路管理難易度，讓企業能更容易佈署應用，甚至藉由自動化形式提升運作產能。

而此次公布的新款工業級乙太網路交換器EDS-4000/G4000系列，可透過68款機型對應不同未來需求的工業網路建置，分別可應用在電力、運輸、海事與工廠自動化等應用場景，並且強調成為全球首款由國際電子電機委員會電工產品合格測試與認證組織 (IECEE)核發IEC 62443-4-2安全標準的工業網路設備，其中提供最多14埠的多種介面組合，其中包含Fast Ethernet、Gigabit、2.5GbE上行鏈路、SFP與IEEE 802.3bt PoE連接，藉此對應更多設備串連。

MOXA台灣區總經理林世偉表示，MOXA分別在網路資安、時效敏感網路、5G專網等應用投入發展，目前也與歐盟合作開發下一代列車控管系統使用通訊網路，並且參與制定通訊協議標準，更強調本身技術與傳統資安防護設定目標是以資料不被竊取為主的情況不同，最主要是避免工業應用網路中斷、遭人劫持，進而影響產線運作，甚至造成更大影響。

因此在越來越多工業應用需要透過網路進行連接運作，MOXA認為其提供網路解決方案就顯得更加重要，尤其去年台灣市場越來越多企業聚焦在智慧製造、智慧工廠等議題，而產業發展也出現顯著的數位轉型需求，同時包含智慧城市、智慧交通等議題也持續討論，預期將能以旗下技術協助更多企業推動多網融合的安全網路架構。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

資安 疫情

延伸閱讀

龔明鑫、王美花主持 今邀製造業交流淨零碳排路徑

烏克蘭軍事工業強 立委籲引進專業協助台灣軍工發展

注塑機大王 香港老牌工業家蔣震百歲離世

立委看公視沉重的資安課 文化部長：裡頭一定有原因

相關新聞

少了充電器、有線耳機有多省？外媒：蘋果目前省了1,870億元

蘋果前年推出 iPhone 12 系列機款時就表示，為了環保，往後 iPhone 盒裝不再隨附充電頭與有線耳機。而少附充電頭、有線耳機能讓蘋果省下多少錢？《每日郵報》報導，截至目前蘋果省下約 50 億英鎊（約台幣 1,870 億元）。

Google I/O 2022確定在5月11日展開 有望看到Android 13

Google確認今年度的Google I/O 2022開發者大會將在美國西岸時間5月11日至12日間舉辦，而地點將會在鄰近Google山景城總部的海岸線露天劇場舉辦。

蘋果今年會發表mini LED新產品嗎？ 知名分析師這麼說

AppleInsider網站報導，天風國際證券分析師郭明錤改口預估，蘋果今年預料不會發表搭載mini LED顯示器的11...

歐盟反壟斷監管機構批准亞馬遜收購老品牌電影公司米高梅

如先前傳聞，歐盟反壟斷監管機構以此筆交易不會在歐洲產生壟斷問題為由，宣布無條件同意亞馬遜以84.5億美元收購老品牌電影公司米高梅。

經歷7年測試 Google Domains網域名稱服務登場、台灣市場再等等

從2015年就開始以beta形式測試的Google Domains服務，稍早宣布成為正式版本服務，至今已經對應超過300種網域名稱，並且在26個國家地區提供註冊使用，每年最低註冊費用從7美元起跳。

MOXA：工業4.0趨勢發展重點 符合多網融合、遠端作業、安全監控等特性

過去兩年因為疫情影響之下，促使全球各類工業加速數位轉型，同時也促使更多產業往全新發展方向佈局，MOXA (四零四科技)表示未來在工業4.0趨勢發展中，符合多網融合、遠端作業、安全監控等特性的網路架構將是日後重點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。