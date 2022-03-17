Gogoro擴展二輪電車 升級SSmartCore智駕電控系統、增加LTE連網

Gogoro在去年推出車款升級更高功率馬達後，此次宣布針對接下來即將推出新款車輛推出新款SSmartCore智駕電控系統，其中將控制電路的ECU，以及控制馬達的MCU分別做了提升，並且預留更多數位連接空間，讓日後車款可以有更大升級彈性。另一方面，Gogoro更在新款SSmartCore智駕電控系統加入TCS循跡控制與定速巡航兩項功能，並且能配合LTE模組對應完整的遠端控制與車輛監控功能。

讓未來Gogoro車款設計有更多可能性

依照Gogoro說明，新款SSmartCore智駕電控系統基本上可視為新款車輛升級處理元件，因此將會應用在新推出車款，亦即此次同台亮相的Gogoro SuperSport ACE，日後也會應用在PBGN合作車款設計。

▲在新款SSmartCore智駕電控系統中，Gogoro重新打造ECU與MCU兩項控制元件

▲升級SSmartCore智駕電控系統帶來的好處

▲第一款搭載SSmartCore智駕電控系統的車輛，是此次同台亮相的Gogoro SuperSport ACE

至於包含LTE功能的GTU連網控制元件部分，Gogoro說明其實是源自GoShare使用車款上的連網設計，只是將主控權全數交由使用者，Gogoro端並不會有任何控制介入，避免發生不必要的爭議，同時也確保使用者隱私安全。

而連網設計部分是採用中華電信提供實體SIM卡，搭配密封防水設計，至於未採用eSIM形式設計，主要還是成本上的考量，但未來也不排除進一步調整設計。

▲強化控制電子元件的ECU設計

▲強化控制馬達的MCU設計

在此次推出的新款SSmartCore智駕電控系統中，Gogoro強調進一步將ECU、MCU運算效能提升，並且將記憶體模組等設計升級，同時也預留更多數位連接空間，代表日後將能在車輛硬體端的功能介面作更多升級，讓未來Gogoro車款可以有更多的可能性。

例如此次配合ECU、MCU升級與電路重新設計，分別增加TCS循跡控制與定速巡航兩項功能，讓使用者能更安心、方便騎乘。

▲透過ECU與MCU精準控制前後輪速差，藉此達成等同硬體TCS機制循跡防滑效果

▲TCS提供三種模式：關閉、一般與強化

▲定速巡航將以每小時50公里速度前進，並且配合電池回充功能控制下坡時的速度，讓使用者能更容易用於長途騎乘

同時，配合新的SSmartCore智駕電控系統設計，Gogoro也讓未來車輛功能升級便得更「簡單」，採用目前越來越多車廠採用先將所有功能在硬體端做好，後續僅需透過軟體更新，或是線上付費「解鎖」，搭配後續更換電池進行身分驗證，即可完成功能啟用，讓使用者甚至可以直接透過線上付費購買即可無腦升級。

▲由於硬體端已經準備好，接下來僅需讓使用者透過線上購買付費，並且完成電池交換驗證即可「解鎖」購買功能

而即便有部分功能依然需要配合硬體升級，由於在新款SSmartCore智駕電控系統已經預留數位連接空間，因此能讓日後升級難度大幅降低，甚至開放讓PBGN合作車款作更有彈性應用。

現有車款可以選擇升級LTE連網功能

雖然新款SSmartCore智駕電控系統僅限此次同台亮相的Gogoro SuperSport ACE，以及後續推出的Gogoro車款與PBGN合作車款使用，但去年4月之後推出的Gogoro 2、Gogoro 3系列車款則可從今年9月起選擇安裝GTU連網控制元件，藉此增加LTE連網功能，進而實現遠距遙控車輛功能、監控車輛狀況。

▲在現有ECU外裝一組GTU連網控制單元

依照Gogoro的說法，未來在連網應用功能也會持續更新，例如或許有可能將車輛鑰匙以數位化方式「借」給他人使用，或是搭配iOS的捷徑功能，更方便以聲控方式使用車輛功能。

▲配合遠端連網，將能實現更多過往無法實現的應用功能

至於目前跟中華電信合作的LTE連網功能費用部分，Gogoro產品長彭明義表示現階段會先由Gogoro吸收，預計透過2年時間進行測試，接下來預期會以收費方式提供使用，但具體計費方式暫時還沒有定案，但強調會讓使用者願意付費使用此類「附加功能」。

▲GTU連網控制單元增加更多連網應用可能性，但未來將會成為收費服務，Gogoro則強調會讓此項加值服務更有價值

VIVA系列暫時還不會開放升級

不過，此次公布可升級GTU連網控制元件的車款，並未包含VIVA系列。Gogoro方面的解釋則是希望先凸顯Gogoro車款智慧應用特性，因此現階段會先以Gogoro車款升級為主，但日後也會讓VIVA系列加入升級行列，只是目前尚未有預定時程。

▲GTU連網控制元件目前僅限去年4月以後推出Gogoro 2與Gogoro 3系列車款，暫時還不包含VIVA系列，但未來也不排除

Gogoro的下一步

從這次公布消息來看，Gogoro顯然希望打破傳統購買單一車款僅能受限當下選擇的「困境」，例如此次推出的Gogoro SuperSport ACE，即使在購車時並未選擇搭配TCS循跡控制或定速巡航功能，日後依然可以透過線上付費購買方式取得，並且透過ECU及MCU控制達成等同硬體TCS的循跡控制效果，甚至可以依照需求對應關閉、一般與加強模式三種使用情境，同時透過此次將電門與煞車直接與MCU連接，藉此實現定速巡航功能。

▲推出新款SSmartCore智駕電控系統，只是Gogoro邁向下一步的起手式，預期接下來還會加入更多設計可能性，同時也將為Gogoro帶來營收發展機會

這樣的設計，意味日後Gogoro將能透過更精細的電路及馬達控制實現更多騎乘體驗，或是配合更多數位電路連接可能性，加上PBGN合作車廠的巧思，讓未來推出車款能有更多元設計。

至於從升級LTE連網功能部分來看，顯示Gogoro未來除了透過app升級增加更多車輛功能體驗，未來更可能藉由額外付費方式增加更多「附加功能」，讓車輛能有更多使用樂趣，預期將使Gogoro可爭取額外營收。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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