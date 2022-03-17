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微軟認為在彈性工作模式之間取得平衡、讓「回到辦公室」變得有價值將成為企業重要課題

聯合新聞網 / 楊又肇

針對後疫情時代的工作型態發展，微軟表示目前越來越多企業開始面臨不同挑戰，亦即如何在彈性工作模式與回到辦公室工作之間取得平衡，而如何讓「回到辦公室」這件事情變得更有價值，顯然將成為企業接下來面臨課題。

依照微軟藉由3萬人所進行受訪調查顯示，疫情之後約有過半人更重視個人健康與生活，甚至有18%比例受訪人在去年辭去工作，原因是希望能在工作與生活之間取得平衡，同時也有不少人為了維持生活與工作上的彈性，寧可換成薪資更低的工作。

從這樣的現象，顯示在疫情之後，有越來越多工作人員更重視工作閒暇之餘的生活模式，尤其在疫情期間已經證明即使不進辦公室，許多人依然能將工作順利完成，甚至不少企業營收更在疫情期間呈現成長，因此當遠距辦公等彈性工作模式成為主流模式之際，企業其實很難說服員工回到辦公室工作。

在先前許多市調報告中更顯示，過往矽谷以高薪吸引人才進駐的情況，顯然已經無法說服現在的工作人員，不少人開始傾向尋找可以允許遠距辦公的工作，甚至許多企業希望員工回辦公室工作時，反而造成更多人選擇離職。

因此如何說服員工回到辦公室工作，企業顯然必須讓在辦公室工作這件事情變得更有價值。

但微軟強調並非否定過去推動的遠距工作模式，而是在一般情況下，透過面對面的交流模式仍有助於更直接的互動，在此次提出針對Microsoft Teams、Outlook及PowerPoint等服務功能更新，微軟更希望透過旗下服務讓混合辦公模式可以變得更有彈性，並且能讓工作人員在虛實之間無縫切換。

而此次同步更新、針對Surface Hub打造的的Surface Hub 2S智慧視訊攝影機，則是採用136度超廣角鏡頭設計，可在不同大小會議室環境對應最近40公分與8公尺距離的對焦效果，並且能透過1 Teraflop的即時運算能力，將拍攝影像的歪斜邊角、失真等情況即時修正，讓遠端工作人員透過連線參與會議時，依然可以像是「面對面」般與其他人進行互動。

隨著美國境內疫情趨緩，微軟目前已經準備在3月底開始讓員工重返辦公室工作，但另一方面也將維持混合辦公模式，讓員工可以維持一定彈性，同時兼顧工作與生活之間的平衡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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