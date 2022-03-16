Google Domains Beta 測試7年終於正式開放 台灣用戶再等等

Google Domains 網域購買服務終於正式推出！

Google 7 年前開始測試提供讓使用者不用和託管服務提供商交涉的網域購買服務「Google Domains」，現在，這項服務終於脫離 beta 階段成為正式產品，已經有 26 個國家的使用者可以正式使用這項服務，可惜的是台灣尚未開放。

根據 Google，已經有上百萬人使用 Google Domains 來管理域名，過去幾年 Google 也陸續新增了不少功能和工具。

Google Domains 也和其他 Google 服務多有整合，比如可以使用自己域名的 email 地址，搭配 Google Sites 建構網站並且用於 Google Maps 和 Google 搜尋的商家檔案中，也有整合 Google 的安全與 DN 工具。

同時為了慶祝 Google Domains 正式推出，在 4/15 前新用戶以及回歸用戶能夠享有八折優惠，限一域名。

對脫離 beta 進入正式產品來說，七年的確是一段不小的時間，不過至少是看到 Google Domains 推出服務的好消息，而不是像那些過去的 Google 墳場專案一樣被扼殺在搖籃裡。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦