快訊

福原愛給橫濱男情書曝光 撒嬌「最喜歡你的笑容」惹怒前妻

NETFLIX宣布非同住者共用帳號將收費 這3處先實施

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Google Domains Beta 測試7年終於正式開放 台灣用戶再等等

聯合新聞網 / INSIDE

Google Domains 網域購買服務終於正式推出！

Google 7 年前開始測試提供讓使用者不用和託管服務提供商交涉的網域購買服務「Google Domains」，現在，這項服務終於脫離 beta 階段成為正式產品，已經有 26 個國家的使用者可以正式使用這項服務，可惜的是台灣尚未開放

根據 Google，已經有上百萬人使用 Google Domains 來管理域名，過去幾年 Google 也陸續新增了不少功能和工具。

Google Domains 也和其他 Google 服務多有整合，比如可以使用自己域名的 email 地址，搭配 Google Sites 建構網站並且用於 Google Maps 和 Google 搜尋的商家檔案中，也有整合 Google 的安全與 DN 工具。

同時為了慶祝 Google Domains 正式推出，在 4/15 前新用戶以及回歸用戶能夠享有八折優惠，限一域名。

對脫離 beta 進入正式產品來說，七年的確是一段不小的時間，不過至少是看到 Google Domains 推出服務的好消息，而不是像那些過去的 Google 墳場專案一樣被扼殺在搖籃裡。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google Google Maps

延伸閱讀

iPhone「口罩解鎖」成功率低？ 網曝關鍵：角度對就是100%

他問安卓跳槽蘋果「什麼最有感」？ 網友頻吐槽：沒想像中好

你也是嗎？手機輸入「這兩字」選字大歪樓 眾人羞喊：什麼鬼

摺疊機Z Fold 4傳八月推出 三星研發超強玻璃提升耐用度

相關新聞

少了充電器、有線耳機有多省？外媒：蘋果目前省了1,870億元

蘋果前年推出 iPhone 12 系列機款時就表示，為了環保，往後 iPhone 盒裝不再隨附充電頭與有線耳機。而少附充電頭、有線耳機能讓蘋果省下多少錢？《每日郵報》報導，截至目前蘋果省下約 50 億英鎊（約台幣 1,870 億元）。

Google I/O 2022確定在5月11日展開 有望看到Android 13

Google確認今年度的Google I/O 2022開發者大會將在美國西岸時間5月11日至12日間舉辦，而地點將會在鄰近Google山景城總部的海岸線露天劇場舉辦。

蘋果今年會發表mini LED新產品嗎？ 知名分析師這麼說

AppleInsider網站報導，天風國際證券分析師郭明錤改口預估，蘋果今年預料不會發表搭載mini LED顯示器的11...

歐盟反壟斷監管機構批准亞馬遜收購老品牌電影公司米高梅

如先前傳聞，歐盟反壟斷監管機構以此筆交易不會在歐洲產生壟斷問題為由，宣布無條件同意亞馬遜以84.5億美元收購老品牌電影公司米高梅。

經歷7年測試 Google Domains網域名稱服務登場、台灣市場再等等

從2015年就開始以beta形式測試的Google Domains服務，稍早宣布成為正式版本服務，至今已經對應超過300種網域名稱，並且在26個國家地區提供註冊使用，每年最低註冊費用從7美元起跳。

MOXA：工業4.0趨勢發展重點 符合多網融合、遠端作業、安全監控等特性

過去兩年因為疫情影響之下，促使全球各類工業加速數位轉型，同時也促使更多產業往全新發展方向佈局，MOXA (四零四科技)表示未來在工業4.0趨勢發展中，符合多網融合、遠端作業、安全監控等特性的網路架構將是日後重點。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。