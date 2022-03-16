首隻「可供人騎乘」的機器動物誕生 機器羊在2022國際機器人展發表

讀者們可能都知道波士頓動力公司的 Spot 機器狗，或許也知道 Spot 雖然有非常多功能、也已經小幅量產，但卻無法讓人類（甚至是小人類）騎乘。而最愛研發機器人的日本人，搶先研發出了全世界首款可供人騎乘的機器動物，並於即將 18 日落幕的「2022 國際機器人展」（International Robot Exhibition，iREX）上發表。

讀者們可能都知道波士頓動力公司的 Spot 機器狗，或許也知道 Spot 雖然有非常多功能、也已經小幅量產，但卻無法讓人類（甚至是小人類）騎乘。而最愛研發機器人的日本人，搶先研發出了全世界首款可供人騎乘的機器動物，並於即將 18 日落幕的「2022 國際機器人展」（International Robot Exhibition，iREX）上發表。

這隻機器羊名全名叫「RHP Bex」，Bex 這個字取自一種棲息地在阿爾卑斯山、叫做羱羊（Ibex）的野生山羊，可以載送貨物或乘客——如果您不要求移動速度的話。

開發者是創立於 1896 年的百年企業「川崎重工」（Kawasaki，全名：川崎重工業株式會社），該公司的總部位於日本東京都港區，如其名，主要業務均在重工業領域，涵蓋了軍事、船舶、航空、太空、鐵路車輛、機車、機械……等，目前市值 3,424.8 億日幣（折合美金約 28.9 億），在台灣亦設有分公司。

機器羊 Bex 是川崎重工旗下 Kaleido 計劃岔出來的一個分支，Kaleido 計劃自 2015 年成立以來持續致力於開發類似人類的雙足機器人。

透過觀看波士頓動力公司放出來的幕後影片，我們一邊抒壓大笑的同時可以得知，要開發一個像人類一樣靈活且穩定的雙足機器人，絕對是非常困難的事情。

At Boston Dynamics, crashes are part of the process. Discover what we do when robots break and learn how we take the opportunity to rebuild more robust robots. https://t.co/znVJAYgwA5 pic.twitter.com/bvauH1kV7x — Boston Dynamics (@BostonDynamics) August 25, 2021

川崎重工的工程師自然也遭遇了同樣艱鉅的開發過程，一直在尋找一種介於雙足機器人的靈巧性和輪式機器人的可靠性之間的平衡，因此萌生了改作四足機器人的想法。畢竟要能在平地快速移動，同時也能應對複雜地形的機器人產品，並不是非得跟人類一樣用兩腳移動這唯一的方法嘛——於是既有腳、又有輪子的 Bex 便誕生了。

Bex 的載重上限約為 100 公斤（即 220 磅），除了前述的載人、載貨外，川崎重工認為它也跟 Spot 機器狗一樣能勝任遠端巡視的使用場景。甚至，川崎重工也認知到將這款機器動物設計成野山羊的外觀時功能有限，對於買得起它的顧客吸引力不高，甚至還將 Bex 的上半部分設計為 100% 模組化！

也就是說當它是野山羊造型時，除了可以在崎嶇的道路、坡面、山路上運輸重物外，還可以簡單換上車把讓人類乘客可以直覺地操作它；但假若想要專注於貨物的載送，也可以完全摒棄動物主題！

《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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