開放第三方遊戲業者！Google推出Stadia技術B2B服務 串流遊戲開發更容易了

這不僅能讓串流遊戲開發更容易，也能擴展 Stadia 的商業模式。

今年 Google for Games 遊戲開發者大會上，Google 宣布推出 Immersive Stream for Games 服務平台，讓第三方遊戲開發者可以應用 Stadia 的底層技術來提供玩家遊戲體驗。

根據外媒報導，雖然 Google 於 2021 年關閉 Stadia 內部遊戲開發部門，但不斷對外擴展 Stadia 平台的 B2B 技術服務，期望大幅簡化軟體遊戲的移植（Porting）過程。這不僅能讓串流遊戲開發更容易，也能擴展 Stadia 的商業模式。

舉例來說，Google 曾率先與 AT&T 合作，透過 Immersive Stream for Games 服務平台於去年 10 月推出《蝙蝠俠：阿卡漢騎士》（Batman: Arkham Knight）遊戲，讓玩家可以免費在行動設備和桌機使用。

相關功能會在未來釋出，也會於今年開始進行測試。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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