你也是嗎？手機輸入「這兩字」選字大歪樓 眾人羞喊：什麼鬼
科技日新月異，手機輸入法如今多蒐集用戶的打字習慣，提供便利的選字服務，不過有時難免還是會出包。一名持安卓手機的網友就發現，只要下載Google鍵盤並輸入「你從」兩字，竟出現令人意想不到的選字結果。
原PO在PTT發文分享，自己某次使用手機鍵盤輸入「你從」兩字時，發現內建的自動選字系統竟跳出「乳房」，吸引許多網友嘗試，不料網友們屢試不爽，紛紛截圖留言驚呼「真的欸」，搞笑又衝擊的畫面成為另類網路奇景。
此外，更有網友嘗試，若以系統的建議選字打出完整字串，竟是「你從乳房的時候就可以不要這樣」如此毫無邏輯可言的字句，讓網友們笑道「這什麼鬼…」、「是哪個王八蛋選字選『你從乳房』一億次」、「到底要怎麼發現」、「雖然這樣，但我還是討厭G鍵盤，選字超爛」。
不過要打出這樣搞笑的字句，原PO表示要下載「Gboard」（Google鍵盤），並歸納出兩要素：1.必須是Android系統才有，2.要是注音輸入法；若已符合上述條件卻仍沒出現相關字詞，則建議可以進入「鍵盤設定>>進階」將三選項開啟再嘗試。
※Google鍵盤這裡下載：Google Play
▪ 圖文教你做／iOS15.4實測iPhone口罩解鎖1秒通關 還有小黃卡、輕鬆掃描提醒事項
▪ 蘋果五大新品總整理／iPhone 13新色亮眼、最便宜SE、iPad Air 5新色爭豔 怪物桌機Mac Studio登場
▪ 選哪個好？iPad Air 5悄降價1000元效能還升級 與iPad Pro差異看這圖
▪ iPhone新機比較／SE 3加量不加價 一圖比拚13 mini萬元差異 秀新機必挑這色
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言