你也是嗎？手機輸入「這兩字」選字大歪樓 眾人羞喊：什麼鬼

科技日新月異，手機輸入法如今多蒐集用戶的打字習慣，提供便利的選字服務，不過有時難免還是會出包。一名持安卓手機的網友就發現，只要下載Google鍵盤並輸入「你從」兩字，竟出現令人意想不到的選字結果。

原PO在PTT發文分享，自己某次使用手機鍵盤輸入「你從」兩字時，發現內建的自動選字系統竟跳出「乳房」，吸引許多網友嘗試，不料網友們屢試不爽，紛紛截圖留言驚呼「真的欸」，搞笑又衝擊的畫面成為另類網路奇景。

原PO發現用手機鍵盤輸入「你從」，會跳出「乳房」兩字，吸引網友們紛紛嘗試，留言刷出一排「你從乳房」。圖／翻攝自PTT笑話板

此外，更有網友嘗試，若以系統的建議選字打出完整字串，竟是「你從乳房的時候就可以不要這樣」如此毫無邏輯可言的字句，讓網友們笑道「這什麼鬼…」、「是哪個王八蛋選字選『你從乳房』一億次」、「到底要怎麼發現」、「雖然這樣，但我還是討厭G鍵盤，選字超爛」。

不過要打出這樣搞笑的字句，原PO表示要下載「Gboard」（Google鍵盤），並歸納出兩要素：1.必須是Android系統才有，2.要是注音輸入法；若已符合上述條件卻仍沒出現相關字詞，則建議可以進入「鍵盤設定>>進階」將三選項開啟再嘗試。

※Google鍵盤這裡下載：Google Play

若發現無法跳出奇葩選字，建議可進入鍵盤設定，將三選項開啟再嘗試。圖／翻攝自PTT笑話板

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