任意打造專屬NFT！MetaCity M創建你的元宇宙樂園
image source：臉書／MetaCity M
文／翁筠茜
你今天元宇宙了嗎？由遊戲代理商Gamamobi推出的《MetaCity M》，以「全球首款元宇宙手遊」打出知名度，在第一波土地NFT預售推出後於全球銷售一空，官方社群平台近日也搶先宣布，第二波土地NFT預售即將展開，許多網友都對《MetaCity M》的遊戲細節相當好奇，《網路溫度計》就帶你先睹為快！
▲《MetaCity M》第二波土地NFT預售即將展開。
image source：臉書／MetaCity M
在元宇宙跨界、跨次元冒險！動漫、品牌IP大亂鬥
首先，進入遊戲最重要的就是創建自己的人物，《MetaCity M》官方釋出AVATAR系統（角色人物變裝），玩家可選擇不同國家的面貌、五官、膚色、髮型，有超過千種以上的組合變化供玩家任意搭配，《MetaCity M》目前還正與多項遊戲、動漫、品牌IP等授權洽談角色人物植入，屆時玩家即可變換成各式遊戲、動漫人物，想像以後說不定能在《MetaCity M》看到櫻木花道與月野兔齊聚一堂、跨界跨次元冒險，就覺得非常有趣！
▲不管是男生或女生的角色都有各式髮型，你想好要怎麼搭配了嗎？
image source：臉書／MetaCity M
▲女生角色可鹽可甜，令人迫不及待想開始打扮了！
image source：臉書／MetaCity M
不用擔心衣櫃永遠少一件衣服了！國際品牌、潮牌任你挑
《MetaCity M》角色初始時裝雖然只有幾種套裝衣服，不過開始遊戲後，不僅頭飾、上衣、下衣、鞋子等可以透過各式圖紙學習製作和活動獲得，還有知名國際品牌和潮牌授權等數百種服飾，滿足許多人「衣櫃裡永遠少一件衣服」的慾望，網友紛紛敲碗《MetaCity M》與LV、Gucci等大牌跨界合作，在現實生活沒搶到名牌包別難過，也許有機會在遊戲裡爽買一波，打造屬於你的潮流穿搭，在元宇宙過上奢華生活～
用「生活技能」打造專屬車子、飛機！還能直接轉成NFT
創完角色後當然要開始到處探險、體驗生活了！在《MetaCity M》中是沒有角色等級的，玩家必須鍛鍊超過15種「生活技能」，藉由伐木、採礦、種植、狩獵、捕魚、烹飪、熔煉、零件加工、紡織收集材料與創造物品，《MetaCity M》還打破一般人認為NFT難以入門的印象，玩家生產的房子外觀、衣服、人物外觀、室內家具、寵物、個人交通工具、私人飛機⋯⋯等，都可以直接轉成NFT，與市面上其他主打Game-Fi的投資型純區塊鏈遊戲有所不同，既能自己做出獨一無二的車子，還能同時打造自己專屬的NFT，會不會太划算啦！
▲在野外可使用伐木技能採集原木材料。
image source：《MetaCity M》官網
▲玩家可以透過製造技能做出自己喜歡的車子。
image source：《MetaCity M》官網
首波NFT土地預售搶購一空！第二波即將推出網友嗨翻
《MetaCity M》首波NFT土地預售釋出後以驚人速度售罄，日前官方針對首波盲盒的玩家，發放限定3階房產外觀「櫻花之戀」，粉嫩的日系建築外觀令眾多玩家驚喜不已，紛紛幻想能坐在榻榻米上喝抹茶、吃糰子。沒有搶到第一波沒關係，官方預告即將推出第二波NFT土地預售，屆時將開放全球6萬筆土地盲盒販售，許多網友都迫不及待創建屬於自己獨一無二的NFT樂園。
▲《MetaCity M》先前發放3階房產外觀「櫻花之戀」，古典外型就好像來到日本～
image source：臉書／MetaCity M
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