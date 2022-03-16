美國電信業者AT&T將在2023年底前投資480億美元擴大5G及光纖網路業務
美國電信業者AT&T透露，預計在2023年底以前將陸續投資總額達480億美元資金，藉此擴大其光纖網路與5G網路服務業務規模，藉此強化本身網路及電話業務供應業者立場。
而此次公布投資計畫，有一部分顯然是為了美國境內接下來即將開放拍賣的2.5GHz頻段競標作準備，另外也包含擴充美國境內網路連接資源。
AT&T計畫將美國境內光纖網路附設範圍擴大，預期將在2025年覆蓋對應美國境內超過3000萬戶家庭使用，同時更準備使旗下5G網路服務可覆蓋超過2億名用戶使用需求。
除了AT&T，包含Verizon在內美國電信業者同樣也呼應美國政府擴大內需政策，將加速推動美國境內5G網路服務應用普及化，並且讓更多境內家庭獲得網路連接資源，進而縮減城鄉之間的數位化落差。
對於日前宣布旗下華納媒體將與Discovery合併為新公司，AT&T表示預計會在今年第二季內完成，藉此維持本身專注於網路及電話業務供應業者立場，不再堅持轉型成為媒體與娛樂公司。而隨著將華納媒體拆分，並且與Discovery合併成為新公司，AT&T執行長John Stankey強調將使公司迎接全新發展模式。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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