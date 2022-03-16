讓營運成本達成合理平衡 Arm證實將在全球裁撤約1000名員工

在NVIDIA收購Arm失利之後，Arm宣布進行全球規模裁員計畫，受影響員工人數約在1000人左右。

依照Arm說明，此次裁員計畫屬於公司正常運作過程中，隨著市場需求調整人力配置的作法，藉此讓營運成本達成合理平衡。

而此次涉及全球範圍的裁員計畫，預計精簡12%-15%左右員工，亦即約1000名Arm員工可能因此受影響，雖然Arm方面並未透露各地區具體裁員人數，但據說此次裁撤對象主要集中在英國與美國境內員工。

在此之前，NVIDIA原定以當時等值股票市值約在400億美元價格收購Arm，後續隨著NVIDIA股價成長，使得此筆交易原本可能會以660億美元完成，但最終仍無法獲得多數監管機構批准而告終。而在NVIDIA收購Arm計畫告吹之後，Softbank確定將使Arm恢復上市，同時也認為此決定將使Arm有更好發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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