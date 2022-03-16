印尼境內規模最大科技集團GoTo預計掛牌上市 目標募集17.9兆印尼盾

去年4月由在東南亞提供app叫車服務的Gojek，以及東南亞電商業者Tokopedia合併組成印尼境內規模最大科技集團GoTo之後，目前計畫透過公開募股上市籌集17.9兆印尼盾 (約12.5億美元或新台幣358.2億元)。

依照GoTo公開募股文件說明，GoTo透過每股316至346印尼盾價格發行最多520億股A類股票，預計募集17.9兆印尼盾，預計在印尼與美國掛牌上市，藉此與最直接競爭對手Grab，以及有「東南亞小騰訊」之稱的Sea抗衡。

在此之前，GoTo已經獲得阿里巴巴集團、阿斯特拉國際企業集團、貝萊德投資管理公司、資本集團、DST、Facebook、Google、京東、KKR、Northstar、Pacific Century Group、PayPal、Provident、Sequoia Capital India、SoftBank Vision Fund 1、Telkomsel、淡馬錫控股、騰訊、Visa，以及華平投資，去年則是獲得富達國際與Google約13億美元的新一輪投資。

在此之前，Gogoro已經與GoTo建立合作，雙方計畫在印尼推動以Gogoro智慧移動解決方案為基礎的各項交通、移動服務，並且實現GoTo旗下Gojek服務先前立下在2030年以前實現零碳排放的永續發展目標。

而GoShare也確定與GoTo旗下移動共享服務Gojek合作，預計將Gogoro電動車與Gogoro Network智慧電池交換網路等資源與Gojek服務整合，預計從年底起投放250輛Gogoro 2車款，用於Gojek提供叫車、外送等服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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