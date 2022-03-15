只有蘋果能超越蘋果！對抗「妖鎳」和全球暖化，蘋果加速環保

不斷上漲的原物料價格，促使蘋果更積極地採用低碳的方式，製造高性能的產品。新品iPhone SE、iPad Air 5、Mac Studio、Studio Display，皆有從報廢的iPhone中回收再利用的鋁、錫和稀土等。

倫敦交易所的鎳價，3月8日單日漲幅就擴大至103％，兩天漲幅更達到史無前例的250％，上演「妖鎳」行情。

這一漲幅多麼具有歷史意義？2007年5月以來，「倫鎳」的最高點每公噸才5.18萬美元。而在2022年國際婦女節這天，一口氣突破了6萬、7萬、8萬、9萬、10萬美元五個關卡。這一刻註定會被載入期貨史冊，成為經典案例。

鎳價的飆漲，以及鋁價和稀土價格的不斷上升，使得採用這些金屬做為產品製造原物料的蘋果，不得不加快了原本就在進行中的減碳步伐。

同樣是3月8日這一天，蘋果2022年春季發表會登場，一口氣推出新一代iPhone SE、iPad Air 5、Mac Studio、Studio Display等新品，給蘋果迷的驚喜不小。

當果粉們交口稱讚iPad Air 5的性價比極高，以及Mac Studio的優異性能時，大多忽略了發表會上，出場的蘋果高管幾乎都特別強調為每一款新品使用了多少的回收金屬原材料和塑膠原料。

俄烏戰爭？氣候通膨？貴金屬及稀土等原物料價格不但居高不下，還後勢看漲？種種難題襲來，蘋果不禁意識到，因為原物料的價格上漲，轉移到回收可再生材料的步調更需要加快腳步，蘋果也不會因為原物料價格上漲而改變相關的環保做法，只會更積極。

2030年每部蘋果裝置要實現碳中和

自2018年起，蘋果便規定所有的零售店、辦公室和資料中心，展開百分百使用可再生能源的措施，2020年全球經營接已達到碳中和的企業願景後，蘋果公司CEO庫克（Tim Cook）並承諾將於2030年在每部裝置上實現100％碳中和。

這也是為何在蘋果2022年春季發表會上，全球每一位準時收看線上直播的人，都接收到了蘋果追求環保「來真的」的訊息。

像iPad Air 5，採用 100％再生鋁金屬機身，主機板上的焊料採用 100％再生錫金屬，機身和揚聲器中的磁鐵，也是採用 100％再生稀土元素。

iPhone 13 系列，重新設計的包裝則去除了外層塑膠膜，因此省下600公噸的塑膠。如同iPhone 13 Pro和 iPhone 13，iPhone SE 的設計也希望將環境衝擊降到最低。

iPhone SE採用再生材料來製造，包含「觸感引擎」和音訊磁鐵使用100％再生稀土元素、「觸感引擎」使用 100％再生鎢金屬，以及於主機板焊料使用 100％再生錫金屬。包裝同樣去除外層塑膠膜，以更接近 2025 年前完全去除塑膠包裝的目標。iPhone SE 符合蘋果嚴格的節能標準，並且不含多種有害物質。

再像Mac Studio，在一年之中消耗的電量，將比其他高階桌上型電腦少 1000千瓦。Mac Studio 和Studio Display內的所有磁鐵皆使用100％再生稀土元素，主機板焊料採用再生錫金屬，零組件內則使用再生鋁金屬和回收再利用的塑膠。

蘋果到底是怎麼辦到的呢？這家科技巨頭其中一項黑科技是，為了資源回收特地開發了一款名為「Daisy」機器人，來拆解每一支iPhone廢棄手機，展開循環再利用。

iPhone 拆解機器人不斷更新升級

眾所周知，3C電子產品中含有眾多的貴金屬和稀有金屬，但回收廠商在進行資源回收時，通常是直接將產品破碎化，可是這樣一來，往往會減少後續再利用的可能性。

蘋果的「Daisy」每年可以處理150萬支的iPhone，每小時最多可拆解200支 iPhone，藉此蘋果可以回收 iPhone 內可用的零組件材料。這些材料包括稀土、鎢以及鋁等材料。

「她」的聰明還在於可以去識別回收的iPhone屬於何種機型，將iPhone的主要零組件分解並分類歸位，提高回收材料的純度。目前全世界共有兩條「Daisy」產線，一在荷蘭，一在美國。

根據美媒《Fast Company》的報導，一個Daisy機器人就有一個房間那麼大，共有五個手臂。位於奧斯汀的材料回收實驗室內，還設置有世界各地電子垃圾回收廠的標準設備，讓研究人員和蘋果工程師研究如何改善傳統回收方法。

蘋果將回收鍊金術做得爐火純青，平均在每10萬支iPhone中，「Daisy」可以回收出鋁材料約1900公斤、銅材料約710公斤、金材料約0.97公斤、鈀材料約0.1公斤、銀材料約7.5公斤、錫材料約42公斤、稀土約11公斤、鈷材料約770公斤、鎢材料約93公斤、鉭材料約1.8公斤。

更讓人深感「只有蘋果能超越蘋果」的是，蘋果又開發了更新的回收創新技術，則是透過一個稱為「Dave」的機器人，來拆解 iPhone上的觸感引擎。

觸感引擎就是在按下螢幕上的虛擬按鈕時，會產生觸覺回饋的硬體，讓人更有按下按鈕的感覺。新聞稿指出，「Dave」回收稀土元素、磁鐵和鎢等關鍵材料的技術更佳，同時還可以回收鋼材，這是繼「Daisy」iPhone 拆解機器人系列後的下一步。

根據蘋果在2020年披露的資料，透過產品設計和回收內容物的種種創新，蘋果在2019年減少430萬公噸的碳足跡。而在過去11年間，蘋果將產品所需的平均能耗降低了73％。

蘋果從事這些減碳措施，其實並不會比較貴，除了早期投入的創新研發費用。知情人士表示，蘋果也不會將因此增加的成本轉嫁到消費者身上。

除了推出更多性能強大、令人愛不釋手的產品，對蘋果來說，設法從已經存在地球上的10億多台iPhone中回收材料，其實也是深具意義。

（本文出自2022.3.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

商品推薦