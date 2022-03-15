三星專利顯示曝光！計畫將透明螢幕與螢幕可凹折手機設計結合
三星先前已經申請諸多與手機螢幕設計相關專利，而稍早從世界知識產權局取得設計專利，更顯示三星計畫將透明螢幕與螢幕可凹折手機結合，藉此創造不同的手機使用體驗。
目前透明顯示螢幕其實已經不是新奇產品，但三星似乎希望將透明螢幕與可凹折手機結合，不僅能能將透明螢幕作為顯示範圍之一，同時也能配合透明螢幕特性，方便使用者透過半透明顯示方式與真實景象結合，進行拍照、地圖導覽等應用時的互動。
而在一般顯示螢幕情況下，透明螢幕亦可作為延伸顯示區塊使用，在不使用情況下，則可透過翻折收納至機身背面，或是將螢幕立起作為不同顯示需求。
另外，三星也在此款設計專利加入S Pen應用，透過手寫筆進行更細膩操作，或是提供如同筆記本般使用體驗。
三星是在2021年7月申請此項專利，直到今年3月10日才獲得批准，但目前暫時還無法確認此項專利是否會應用在日後手機產品設計。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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