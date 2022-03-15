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與HTC合作的新創業者holoride 將虛擬實境體驗帶到奧迪多種車款

聯合新聞網 / 楊又肇

日前HTC宣布與新創業者holoride合作，將把虛擬實境體驗帶到車輛上之後，奧迪 (Audi)表示將把此套解決方案帶到旗下A4、A6、A8、Q5，以及e-tron GT車款，讓使用者能在車上透過VIVE Flow等裝置體驗虛擬實境互動體驗。

同時，holoride說明此次合作將與車輛系統整合，讓使用者在體驗虛擬實境互動體驗時，可以藉由車輛移動時的加速感增加擬真感受，而奧迪也會釋出新版車載系統軟體，藉此對應VIVE Flow或其他相容虛擬實境頭戴裝置連動。

目前此項服務預計在今年夏季正式推出，預計將先在德國、英國與美國地區推行，接下來也會在全球其他市場提供服務。

此外，holoride也強調旗下服務採開放架構設計，因此之後預期也會與更多車廠進行合作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

奧迪 美國 德國

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