與HTC合作的新創業者holoride 將虛擬實境體驗帶到奧迪多種車款

Panasonic旗下子公司Shiftall在此次CES 2022正式開展前，宣布過去曾在CES 2020期間展示的概念虛擬實境眼鏡MeganeX，將會連同可隨虛擬實境內容改變溫度的穿戴背心Pebble Feel，以及可確保個人說話聲音不被他人聽見的穿戴式麥克風Mutalk，一同在今年春季成為將於市場銷售的正式商品。

2022-03-17 08:42