NVIDIA以1000萬美元投資機器人新創業者Serve Robotics
近期除了宣布收購位於以色列特拉維夫的軟體定義儲存技術新創業者Excelero，NVIDIA稍早更以1000萬美元金額投資從Uber拆分的機器人新創業者Serve Robotics。
Serve Robotics前身為餐飲外送服務Postmates旗下外送機器人項目，2020年由Uber收購，並且併入旗下餐飲外送服務Uber EATS之後，從2021年3月再次從Uber體系拆分更名獨立。
而Serve Robotics早在Postmates體系時，就已經與NVIDIA有深度合作關係，藉由NVIDIA的Jetson邊緣人工智慧平台驅動機器人執行外送任務，並且透過電腦視覺等方式自動運作，並且正確判斷道路行進方向，同時也透過NVIDIA Isaac進行深度學習訓練。
除了獲得NVIDIA投資1000萬美元，Serve Robotics在去年12月還額外獲得由Delivery Hero推動的DX Ventures，以及由美國7-Eleven推動的7-Ventures等領頭的1300萬美元資金，同時Uber目前也持續與Serve Robotics維持合作，並且與Uber EATS服務整合。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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