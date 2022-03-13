10年內將普及 美擬定「空中計程車」管理法規

美國運輸部 (DOT)近期表示，正與美國聯邦航空管理局 (FAA)共統擬定適用於低空飛行的「空中計程車」的管理法規，藉此管制這些未來即將普及應用的飛行載具使用辦法。

依照市場分析看法，「空中計程車」等低空飛行載具將在未來10年內普及應用，並且預期在2040年發展成1兆美元以上市值規模市場。

跟無人空拍機使用模式一樣，低空飛行載具同樣會面臨影響一般飛機航線起降安全問題，另外因為涉及載人使用情形，因此又有乘坐安全等考量，因此美國運輸部認為必須透過統一規範確保此類載具使用安全，同時也必須規範相關設計是否符合要求。

雖然目前美國境內已經針對個人使用小型飛機提出相關管制辦法，但隨著低空飛行載具起降方式有所差異，駕駛使用方式也不盡相同，美國運輸部表示必須讓相關法規與時俱進，避免在此類載具使用規範出現漏洞。

而針對「空中計程車」等低空飛行載具使用模式，不少看法會用在人口稠密地區，透過低空飛行方式快速接駁兩地移動或載貨需求，但由於可直接從平地垂直起降，甚至低空懸停等使用模式，使得應用模式變得更加多元，因此也讓此類載具難以透過現行法令規範。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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