Mac mini 沒死！ 更可能搭載更強的M2、M2 Pro晶片

美國 Apple 公司本週推出了 Mac Studio 電腦，它在一定程度上基於 Mac mini，但硬體功能更強大–但這並不意味著這是 Mac mini 的終點。由於傳言指出新的重新設計 Mac mini 即將到來，從消息人士處獲悉，蘋果正在開發它的兩個新版本：一個使用 M2，一個使用 M2 Pro 晶片。

蘋果並沒有因為 Mac Studio 的首次亮相而淘汰 Mac mini，新版本仍在開發中。一個新的消息來源表明，蘋果的下一個迭代的 Mac mini 將得到重大升級。蘋果的 M2 系列的蘋果晶片。

關於 M2 晶片的情況。預計它將採用同樣的 8 核 CPU，但在速度和效率方面有所改進，同時配備 9 或 10 核 GPU，比 M1 的 7 或 8 核要多。

至於 M2 Pro，我們還不知道全部細節，但它可能採用 12 核 CPU。目前的 M1 Pro 晶片有一個 10 核 CPU 和 16 核 GPU，所以我們也可能看到 GPU 的提升。M2 的測試已經在進行，在 macOS Monterey 的最新測試版中提到該晶片就是證明。

蘋果曾計劃推出配備 M1 Pro 和 M1 Max 晶片的高端版 Mac mini，但這些計劃可能被取消，轉而支持 Mac Studio，蘋果選擇了 M2 更新。之前的傳言表明，未來的 Mac mini 可能會得到重新設計，有一個更小的機箱，一個類似有機玻璃的頂部，以及雙色的顏色選擇。

今年晚些時候，Mac mini 可能會出現更新，也許該機器沒有被淘汰的最好佐證，是蘋果在產品線中留下了英特爾型號的事實。就目前而言，2020 年的 M1 Mac mini 仍在與舊的英特爾版本一起銷售。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

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